越南强调公正能源转型是可持续发展的必然趋势

4月19日，在美国纽约联合国总部，越南常驻联合国代表团、印度尼西亚常驻联合国代表团和联合国亚洲及太平洋经济社会委员会（ESCAP）联合举行了“亚太地区能源转型的金融设计——越南和印度尼西亚关于建立公正能源转型伙伴关系的经验教训”的会议。

据越通社驻联合国记者报道，与会代表就越南和印度尼西亚在履行减排承诺、逐步减少煤电使用率以及建立公正能源转型伙伴关系（JETP）等方面的经验、优势、困难和挑战进行了讨论。有的代表认为，公正能源转型伙伴关系的实施将为类似扶持关系的实施奠定基础，助力其他发展中国家为实现公公正能源转型调动资源。

越南常驻联合国代表团团长邓黄江大使在会上发表主旨演讲时强调，能源转型、环境保护和应对气候变化是实现可持续发展的必由之路。因此，越南与国际合作伙伴建立了公正能源转型伙伴关系，在今后3至5年内初步筹集155亿美元用于越南的能源转型工作。邓黄江大使强调，在建立和实施公正能源转型伙伴关系的过程中，为满足其要求，越南面临着确保能源安全、确保公正因素以及修改法律和经济、社会政策等方面的重重挑战。

即便如此，越南正在采取措施实施公正能源转型伙伴关系，其中包括将公正能源转型伙伴关系的政治宣言内容纳入国家法律法规，成立秘书处，并制定由整个政治体系和政府以及其他相关方参与的资源动员计划。

邓黄江大使呼吁国际伙伴履行承诺，提供资源、资金、能力建设，分享科技进步，研究可再生能源的发展潜力等，进而为越南实现气候目标贡献力量。