越南度假地产市场 吸引国际酒店品牌目光

越南度假地产市场被重视

许多外国投资者仍看好越南度假地产市场的发展潜力。由于法律规定的限制，外国投资者总会关注寻找并购项目，特别是位于胡志明市、河内等大城市的高档酒店和度假村项目。

另外，投资者还关注选择符合市场情况和客户需求的地产项目模式和产品，这是确保项目成功开发的重要因素。

越南房地产经纪人协会（VARS）代表指出，尽管一些细分市场呈现出复苏态势，但总体上度假地产市场仍未摆脱低迷状态。2023年，市场推出近3200个度假地产产品，同比减少80%以上，全年成交量仅为700多套，复苏速度低于预期。

国际酒店品牌逐步扩大在越南业务

尽管度假酒店和公寓式酒店市场仍存在瓶颈，但一系列国际酒店品牌正在逐步扩大在越南的业务。目前，越南拥有国际品牌酒店近200家。这些品牌接受开发、投资或并购业务。可见，外国投资者正利用较为合理的地产价格机遇打入越南酒店市场。

2023年，全球知名酒店品牌万豪国际集团（Marriott）与越南Vinpearl达成协议，接管Vinpearl七家酒店及度假村。其中包括在芽庄、会安、岘港现有的3家酒店和即将兴建的4家新酒店，客房总数超过1200间，预计于2028年竣工。

万豪国际集团亚太区（不包括中国大陆）总裁拉吉夫·梅农（Rajeev Menon）表示，万豪集团在越南经营着16家酒店及度假村。该集团计划将丽思卡尔顿（The Ritz-Carlton）、威斯汀（Westin）、源宿（Element）、万怡（Courtyard by Marriott）等新酒店品牌引入越南。

此外，Lodgis 酒店集团与韩国韩华集团（Hanwha）合作，对包括越南在内的亚洲酒店项目进行投资。据悉，Lodgis在越南和柬埔寨拥有11家酒店和度假村。

业内专家认为，外国企业正在采取有力战略计划，捕捉最佳出手机会，推动对越南酒店市场的投资，为即将到来的市场复苏做好准备。（完）