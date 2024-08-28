越南在东盟打击跨国犯罪部长级会议上提出许多建议

据越通社驻老挝记者报道，8月28日上午，第18届东盟打击跨国犯罪部长级会议在首都万象隆重开幕。老挝副总理、公安部部长维莱•拉坎丰（Vilay Lakhamphong）主持会议。越共中央政治局委员、公安部部长梁三光上将率领越南代表团出席会议。

维莱•拉坎丰，老挝充分意识到没有任何国家希望在本国领土内发生犯罪，但因地理位置和出入境顺利，因此罪犯都能逃避。东盟地区正面临毒品犯罪、人口贩卖犯罪、网络诈骗、高科技犯罪多种跨国犯罪的威胁。此外，恐怖、武器走私、洗钱等也是地区安全的威胁。

为了应对这些问题，维莱•拉坎丰建议，东盟各国需加强合作，互相提供帮助，共享信息，建立执法力量的能力，进行经验交流并为遏制跨国犯罪寻找最高的解决方案。

会议上，与会代表已回顾了近期跨国犯罪情况，从而提出各意见和今后一道配合打击跨国犯罪的建议。

越南公安部部长梁三光上将在会议上发表讲话时已提出一些建议：

第一，加强犯罪信息共享，援助收集、确认和调查罪犯；研究推进对毒品犯罪、刑事犯罪、人口贩卖、高科技罪犯等的联合调查、开展联合专案；派遣工作组配合确认、调查逮捕从该国逃避到另一个国家的犯罪分子；举行联合巡逻，配合开展东盟打击跨国犯罪行动。

第二，加强配合，与一国公民在他国发生犯罪的犯罪分子作斗争；推进和多样化地区宣传活动，提高人民对跨国犯罪，特别是人口贩卖、恐怖、网络犯罪等潜在威胁的认识，为未雨绸缪，居安思危主动预防跨国犯罪做出贡献。

第三，进一步提高东盟国家之间刑事、罪犯通缉、移交和转让等法律援助要求处理效果。

第四，推进高科技科技应用合作，在培训、提高执法力量能力，服务预防和打击跨国犯罪的培训工作互相提供援助，满足技术工具快速发展速度，提高能力，满足实际要求，在新形势加大预防和打击犯罪力度等等。（完）