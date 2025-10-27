越南国家副主席武氏映春会见厄瓜多尔副总统

10月27日，越南国家副主席武氏英春会见了前来出席《联合国打击网络犯罪公约》（《河内公约》）开放签署仪式的厄瓜多尔副总统玛丽亚·何塞·平托·冈萨雷斯·阿蒂加斯（Maria Jose Pinto Gonzalez Artigas）。



武氏映春热烈欢迎玛丽亚·何塞·平托·冈萨雷斯·阿尔蒂加斯首次以厄瓜多尔副总统身份访问越南，并出席这一重要活动，体现了厄瓜多尔与国际社会共同努力打击网络犯罪和跨国犯罪的决心，同时为在两国纪念建交45周年之际进一步深化双边关系作出贡献。



武氏映春强调，越南一向重视与厄瓜多尔的友好与多方面合作关系，以及越南决心继续推动两国合作关系日益深入、务实和有效发展，造福两国人民，促进合作共同发展。

厄瓜多尔副总统对首次访问越南表示高兴，并祝贺越南成功主办《河内公约》开放签署仪式。她强调，越南在全球打击网络犯罪的斗争中展现了领导作用和积极贡献。



双方分享了在贸易、投资、农业、电信、国防、安全、教育、文化和体育等领域的合作潜力，以及在保护妇女儿童权益工作等共同关心的领域交流经验的需求。



双方一致同意，加强各级和高层接触和互访，继续发挥现有政治和经济合作机制的有效性、经常性和灵活性；鼓励开展经贸投资促进活动、企业对接，在各自优势领域开展合作。



武氏映春建议厄瓜多尔早日承认越南的市场经济地位，并建议厄瓜多尔政府鼓励以及为越南企业在厄瓜多尔，特别是在电信、农业、石油天然气领域的投资合作创造便利条件。



双方一致认为，在国际局势复杂多变的背景下，两国需加强在国际组织和多边场合上的交流、协调与相互支持，发挥国际法和多边主义的作用，致力于两个地区乃至世界的和平、稳定、合作与繁荣。（完）