越南国家主席：《河内公约》是团结精神与法治至上的生动体现

10月25日上午，《联合国打击网络犯罪公约》（简称《河内公约》）开放签署仪式暨高级别会议在河内国家会议中心隆重举行，会议主题为“打击网络犯罪、共担责任、共创未来”。越南国家主席梁强主持仪式，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯出席并致辞。

《联合国打击网络犯罪公约》由联合国于2019年发起，旨在应对全球非传统安全、气候变化与可持续发展领域的紧迫挑战，构建全面的国际法律框架。历经五年谈判，该公约于2024年12月24日获联合国大会一致通过。

公约共9章71条，提出了预防与打击全球网络犯罪的综合方案，并确保国际人权原则得到贯彻。文件通过推动传统刑事侦查手段适应信息与通信技术环境，有效强化国际合作，共同应对技术演进带来的法律与实践挑战。

梁强主席在致辞中强调，这是具历史意义的事件，标志着全球网络空间合作新时代的开启，仅见证了一项全球性法律文书的诞生，更彰显了多边主义的强大生命力——各国超越分歧，共担责任，为和平、安全、稳定与发展作出共同贡献。

梁强指出，开放签署仪式以“打击网络犯罪、共担责任、共创未来”为主题，体现了国际社会的团结精神与共同建设安全、健康、可持续网络空间的坚定承诺。

他表示，人类正迈入网络空间时代，数据、技术操作与数字互动深刻影响着国家安全、经济发展与未来前景。网络空间既是发展的新疆域，也是全球安全的新前沿，机遇与挑战并存，科技进步必须与道德和责任同行。

梁强主席强调，随着数字技术飞速发展，网络犯罪在规模、程度与影响上迅速升级，已直接威胁各国安全与发展，影响每一位公民的生活与福祉。因此，维护国家主权、利益与安全，保护网络空间，不仅是时代的要求，更是国家实现快速、可持续发展的先决条件，有助于巩固和平、稳定与共同繁荣。

梁强指出，《河内公约》作为全球首项打击网络犯罪的多边公约，生动体现了团结精神与法治至上精神，展现了多边主义的共识力量与联合国的核心作用。

他强调，《河内公约》向世界传递了三条明确而深远的信息：重申致力于在国际法基础上构建安全、有序的网络空间；倡导共享、同行与互助的合作精神；强调一切努力的最终目标是“以人为本”，让科技服务生活，让发展惠及所有人，不让任何人在全球数字化进程中掉队。

梁强表示，这三条信息集中体现了《河内公约》的核心精神，也正是越南在国际融合进程中始终坚持的原则——以法治为基础，以合作为动力，以人民为中心、主体和目标。

他强调，越南奉行独立自主、和平、合作与发展的外交政策，坚持国际关系多边化、多样化，是国际社会积极、主动、可信、负责任的一员。此次主办《河内公约》开放签署仪式并成为首个签署该公约的国家，正是越南对法律至上、充分履行国际义务、推动构建全球网络空间法治秩序的坚定承诺。

梁强呼吁各国尽快批准该公约，使其早日生效，为建立公正、包容、以规则为基础的全球数字秩序奠定坚实基础。

联合国秘书长古特雷斯在发言中表示，非常荣幸出席这一历史性盛会，并对东道国越南所发挥的先锋作用、协调精神及卓越的国际组织能力表示感谢。他称赞河内是一座体现数字时代精神——创新、活力与互联的城市。

古特雷斯指出，人类正处于前所未有的技术变革时期，科技进步让世界紧密相连，同时也带来日益严峻的风险。《河内公约》是二十多年来全球刑事司法领域的首项国际条约，为各国携手打击网络犯罪提供了共同法律框架。

他呼吁各国尽快批准和落实该公约，将承诺转化为行动，切实保障全球网络安全。联合国将通过其毒品与犯罪问题办公室和法律事务厅，与各国加强合作，推进能力建设和司法合作项目的开展。

古特雷斯强调，签署公约意味着各国共同为建设一个安全、尊重人权、促进和平、安全与繁荣的网络空间奠定基础。

联合国毒品与犯罪问题办公室执行主任加达·瓦利在发言中指出，公约的通过与签署是五年艰难谈判后取得的里程碑成果，她感谢越南作为东道国在加强国际团结、共同应对全球网络犯罪方面发挥的引领作用。

她表示，随着人工智能、加密货币和数字技术的迅猛发展，网络犯罪已进入全新阶段，安全威胁日益复杂且跨越国界。《河内公约》将为全球提供统一法律框架，规范电子证据的共享与使用，促进司法合作，保护人权。

瓦利呼吁各国尽快签署、批准并执行公约，同时加大对能力建设、法律框架完善与国际合作的投入，特别是支持发展中国家。她重申，联合国毒品与犯罪问题办公室将继续提供技术支持，协助各国高效落实公约，共同建设更加安全、包容、繁荣的网络空间。

开幕式后，国家主席梁强、联合国秘书长古特雷斯及与会代表共同见证了各国代表在联合国法律事务厅主持下正式签署《联合国打击网络犯罪公约》的历史性时刻。（完）