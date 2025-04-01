越南国家主席梁强与比利时国王会晤

应越南社会主义共和国主席梁强的邀请，比利时国王菲利普·利奥波德·路易·马里及王后于2025年3月31日至4月4日对越南进行国事访问。



4月1日上午，国家主席梁强与夫人在主席府主持仪式，欢迎比利时国王菲利普·利奥波德·路易·马里及王后到访。其后，越南国家主席梁强与比利时国王菲利普进行会晤。



国家主席梁强强调，比利时国王菲利普此次访越是两国关系史上的重要里程碑，开启两国友好关系新篇章。



梁强强调，越南始终重视并希望深化与比利时多方面合作关系，表达对比利时人民在过去为越南争取民族独立事业中给予的宝贵支持的感激之情，以及比利时国王和王后个人对越南国家、人民和两国关系的良好感情。



菲利普国王为此次重放越南感到高兴，感谢越南党、国家和人民给予的热情接待。比利时国王对越南取得的经济社会发展成就表示祝贺，强调比方高度重视越南在亚太地区的地位与作用，希望同越南加强在双方有优势和潜力的领域的合作。



在真诚、友好和互信的气氛中，两位领导就促进两国合作关系各大方向交换意见，旨在进一步推动越比传统友谊走深走实，有效展开双方合作机制，在各国际论坛、组织中密切协调与合作。



值此机会，梁强感谢比利时已通过关于支持越南橙毒剂受害者的决议，强调该决议对越南的重要意义，建议双方有效开展该决议，为增强国际社会对橙剂危害的认识做出贡献。



关于越比关系中的重要支柱之一—经贸合作领域，两位领导一致同意继续有效展《越南-欧盟自由贸易协定》（EVFTA），旨在推进两国经贸合作关系务实发展，希望比利时发出声音，呼吁欧洲委员会尽早解除针对越南渔业的“黄牌警告”。



比利时国王表示希望比利时企业可参加越南废水处理、能源、稀有矿产开采等领域的经营投资活动。



两位领导强调通过发展循环农业、智能农业经济模式，加强农业、林业、渔业研究与培训机构之间的技术转移，协助越南应对气候变化，实施关于农业领域的战略伙伴框架的重要性。



双方一致同意促进农业、教育、文化、旅游、国防安全、科技、民间等领域合作，把合作范围拓展到绿色技术、人工智能、革新创新、高技术、促进创业生态系统、高素质人力资源等富有潜力的领域。



梁强感谢比利时为旅居该国越南人社群给予的高度关注，建议该国政府继续为越南人成功融入所在国社会创造便利条件，为比利时的发展做出贡献，并成为促进两国友谊的重要桥梁。



两位领导还就共同关心的国际和地区问题交换了意见。



会晤后，两位领导出席双方系列合作文件的签署仪式。（完）