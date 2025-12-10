越南国会通过多项重要法律 要求两大城市紧急改善空气质量

12月10日，越南第十五届国会第十次会议表决通过了涵盖监督、电子商务、科技、事业单位管理、民用航空、刑事执行以及临时拘留羁押等多个领域的重要法律。会议特别强调，河内和胡志明市须立即采取紧急措施，控制并改善日益严峻的空气污染状况。



一、完善监督机制，强化电子商务法律责任



会议以高票通过了《国会和人民议会监督活动法（修订版）》。该法共5章45条，将于2026年3月1日生效，明确了监督主体的原则、权限与责任，并规定国会及其常委会、人民议会的监督决议具有法律约束力。



同日，《电子商务法》以93.87%的赞成率获得通过，将于2026年7月1日实施。该法共7章41条，着重明确了各参与主体的责任，特别是对直播带货活动加强了规范，以提升信息透明度与法律责任。法律首次将具有电子商务功能的社交网络平台界定为一类独立平台，并设置了相应的义务，以弥补监管空白。



二、对河内及胡志明市空气污染下达量化治理目标



国会通过了《关于2020年环境保护法实施情况专题监督结果》的决议。决议要求，必须紧急落实针对河内和胡志明市这两个污染情况长期复杂地区的空气污染治理措施。



国会首次设定了明确的量化减排目标：河内市到2030年，全年PM2.5平均浓度需较2024年降低约20%。 邻近的太原、富寿、北宁、兴安、海防、宁平等省份需降低至少10%。



胡志明市及其他城市须保持空气质量稳定，不得恶化。



为实现上述目标，决议要求严格控制机动车尾气排放、限制高污染车辆、禁止焚烧农业废弃物、加强建筑及交通扬尘管理，并提升生活污水收集处理能力。同时，需加快建设并运行国家环境信息与数据库系统，整合空气质量地图并向社会实时公开数据。



越南国会代表表决通过多项重要法律。图自越通社

三、推动建立透明、现代的科技市场



会议以89.01%的赞成率通过了《技术转让法部分条款修改补充法》。修订内容包括修改21条、补充1条、废止9条，旨在建设透明、现代化的科技市场，支持企业创新，提升国家竞争力。该法自2026年4月1日起生效，其中关于技术转让许可的程序性规定自法律通过之日起即予实施。



四、以岗位为核心改革事业单位人员管理



下午，国会以92.39%的赞成率通过了《事业单位人员法（修订版）》。该法共6章43条，是重构和提升事业单位人员队伍质量的关键一步。法律核心在于围绕具体岗位（职位）开展招聘、使用、评价与任命工作；推动科技应用与数字化转型；改革基于工作成果的评价体系；并构建公共部门与私营部门之间的人才流动机制。



修订重点包括：确立以岗位为核心的用人机制；完善人员参与外部职业活动的权责规定；优化劳动合同的订立与终止程序；统一评价与分类标准；补充借调、免职、辞职等规定，使之符合政治局的最新指导精神。



本次会议还通过了《越南民用航空法（修订版）》（共11章107条），上述两部法律均于2026年7月1日生效。



越南国会代表表决通过多项重要法律。图自越通社

五、通过刑事执行与临时拘留羁押相关法律



国会表决通过了《刑事执行法（修订版）》和《临时拘留、临时羁押及限制出境执行法》。

《临时拘留、临时羁押及限制出境执行法》（共12章74条）主要修订内容包括：规范被羁押人员接收物品的条件；明确信件、书报的寄送与接收程序，确保不影响案件调查；并明确了限制离开居住地措施的适用规则。



《刑事执行法（修订版）》（共15章180条）的新增亮点包括：进一步体现人道主义政策，丰富监狱劳动形式；在严格条件下（如仅限亲属、自愿、自费、初犯、剩余刑期不足三年等）允许罪犯捐献组织或器官；精简行政手续，加强数字化应用；缩短法院办理特赦相关手续的时限。



两部法律均自2026年7月1日起施行。（完）