越南国会主席陈青敏会见武阿丁奖获奖者代表

值此武阿丁助学基金成立25周年、武阿丁奖创办15周年之际，10月16日下午，越南国会主席陈青敏在国会大厦会见获得武阿丁奖的团体和个人。原国家副主席、武阿丁助学基金会主席张美花与会。

越南胡志明共青团武阿丁助学基金成立于1999年，目的在于向少数民族学生和大学上颁发奖学金，为山区和偏远地区人力资源培训工作做出贡献。2009年，武阿丁助学基金会正式创办武阿丁奖，已对学习、科研、文化艺术和体育等领域取得优异成绩的个人，惠及山区和海洋岛屿地区居民和地方的科研工程和模式后等颁奖。

国会主席陈青敏对武阿丁助学基金成立25年来所取得的成绩表示祝贺，并给予表扬了，同时高度评价武阿丁助学基金主席张美花和基金会常设机构《少年先锋报》的奉献、责任和不懈努力，以及赞助商的大力支持。

国会主席希望获奖集体和个人弘扬成果，继续为建设更加美丽的家乡和国家献上力量；学生、大学生、年轻教师等代表落实好总书记、国家主席苏林在2024-2025新学年开学之际给教育部门的信中的指示；不断创新，提高教与学质量，建设学校文化；积极为“提高人们的知识、培训人力资源、培养人才”做出贡献。

国会主席陈青敏要求胡志明市共青团继续关注、指导，为武阿丁助学基金大力弘扬团结、相亲相爱精神创造条件；及时支持、鼓励和发挥少数民族、山区、海洋岛屿地区居民的潜力和优势，为国家工业化和现代化建设提供高素质青年人力资源 。（完）