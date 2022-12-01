越南国会主席王廷惠会见澳大利亚参议员、外交部长黄英贤和澳越友好议员会小组

王廷惠祝贺黄英贤女士当选澳大利亚外交部长并对黄英贤部长上任后将越南作为首批出访的国家给予高度评价。



黄英贤表示，澳大利亚始终将越南视为东盟和地区亲密的朋友和合作伙伴。 两国在建交50周年之际讨论将两国关系提升为全面战略伙伴关系，是两国关系向前迈出的重要一步，体现了两国的战略互信及两国在加强经贸投资、应对气候变化及其他战略领域合作的巨大决心。



王廷惠表示，越澳关系50年来迅速发展，越南国会支持将两国关系提升为全面战略伙伴关系。在此基础上，希望黄英贤部长加强配合，促进两国高层互访，举办好庆祝两国建交50周年的活动。与此同时，推动《2020-2023年越澳战略伙伴关系行动计划》落到实处，为新阶段制定两国合作新机制，加快实施《越澳加强经济合作战略》（EEES），促进两国在劳务、数字化转型、能源转型、适应气候变化等领域的合作，在双边和多边层面加强议会合作，在各国议会联盟、亚太议会论坛等多边议会框架保持协调与配合。王廷惠还建议澳大利亚政府为在澳越南人创造更为便利的条件。



黄英贤表示，将尽量在职权范围内促进实施王廷惠的建议，其中包括劳务问题。尽快办理手续，为越南季节性劳工和农工来澳工作创造便利条件。黄英贤重申，澳大利亚一贯重视与东盟的合作，愿在湄公河次区域及区域其他问题上开展合作。



当天，越南国会主席王廷惠会见了澳越友好议员小组代表团。王廷惠对澳大利亚议会刚刚决定成立由57名成员组成的澳越友好议员小组给予高度评价，祝贺下议院副议长担任议员小组主席。



王廷惠表示，越南第15届国会已成立由11名成员组成的越澳友好议员小组，国会法律委员会主任为小组主席。希望两个友好议员小组在促进两国议会交流与合作方面发挥积极作用，从而增进两国相互了解，促进两国立法工作经验交流。



当天下午，王廷惠应邀旁听澳大利亚参议院和众议院的质询。（完）