越南参加在新加坡举行的2024年新加坡亚洲国际旅游展览会

越通社驻新加坡记者报道，10月23日至25日，亚太地区颇受关注的新加坡亚洲国际旅游展览会（ITB Asia 2024）在新加坡滨海湾金沙会展中心举行，吸引了许多越南企业参加。



本届展览会以“为明天创新：增强旅游业在未来的韧性”为主题，汇聚了来自世界各地超过85个旅游组织，160名演讲者和约100场讨论会。



越南企业积极参与此次展览会，其中最突出的是越南胡志明市旅游展区。该展区汇聚了参加由胡志明市旅游局和越南驻新加坡大使馆联合举办的越南胡志明市旅游促销活动的企业，展示出宣传胡志明市旅游的出版物和纪念品。来到展区的参观者有机会免费领取肩包、斗笠等礼品以及参加捏塑、在斗笠上画画儿、品尝越南咖啡等活动。

越南驻新加坡大使梅福勇对今年参展的越南展位和企业数量增加以及产品种类更为丰富多样感到高兴。ITB Asia汇聚了全球数千家旅游企业的参与。人们可通过展览会了解亚洲旅游业当前和未来10年的发展趋势。希望明年不仅有胡志明市，还有越南更多地方参加该展览会。



胡志明市旅游局副局长黎张贤和表示，对于胡志明市旅游业来说，东北亚尤其是东南亚是非常重要市场。通过这次展览会，我们希望与企业建立联系，更新世界各地国际旅游展会的市场趋势。9月和10月是吸引年底游客的良好时机，而且现在正是为2025年制定发展计划的时候。（完）