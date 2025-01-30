越南共产党建党95周年：推动人类文化发展

马丁·哈克通指出，政治天才、伟大的爱国主义者胡志明于1930年创立并领导越南共产党，为越南民族解放和国家发展奠定了坚实基础。胡志明主席制定了革命路线和救国目标，不仅开启了民族解放之路，还引领越南革命走向成功。

95年来，在越南共产党的领导下，越南人民团结一致，取得了1945年八月革命的胜利，成立了越南民主共和国——东南亚首个人民民主国家。在胡志明主席领导下的越南共产党，不仅奠定了新的政权和新时代，而且还创造了越南民族发展史上的新文化，并为推动人类共同文化的发展作出贡献。

马丁·哈克通表示，1975年后，1986年革新的实施再次证明党的领导对于恢复经济、保障社会福祉和推动国家增长的重要性。古巴记者还高度评价越南共产党在反腐斗争中的作用。

关于越南共产党在实现国家迈入奋发图强新纪元目标过程中所面临的机遇与挑战，马丁·哈克通指出，当前世界和人类正面临政治动荡、战争及经济不稳定等诸多挑战。然而，与此同时，一个以经济合作为基础的新世界也正在积极形成。包括越南在内的金砖国家扩大会议（BRICS+）正在加强和巩固多边主义，为越南创造新的机遇，以推动各项计划，迈入奋发图强新纪元目。他对越南人民在共产党的领导下实现这些目标充满信心。（完）



