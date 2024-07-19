越南人民一向支持，坚定对党的领导的信心

河内市纸桥郡义都坊老党员陈德灿认为，政治局指定政治局委员、国家主席苏林同志按照政治局规定的职责和权限，负责党中央、政治局和书记处的工作是合法合规的。这不仅保证了党中央、政治局、书记处的全面指导，也让阮富仲总书记安心治病。



“这是一种正常的工作协调关系，保障国家的正常运转。这种连续性将使全国人民、全军放心，对党和国家的领导有绝对的信心”陈德灿大校说。



西湖郡春罗坊第7居民小组支部书记裴功边希望阮富仲总书记的身体状况早日稳定，并对中央政治局关于安排苏林同志负责党中央、政治局、书记处工作的决定表示赞同。裴功边强调，绝对信任党和国家在加强团结、齐心协力，继续发挥越南所取得的重要成就的领导和管理。

“近期，阮富仲总书记既指导工作，又接受治疗和保健服务。生病，是每个人的生命过程中都会遇到的事情，因此让阮富仲同志放心接受治疗，这是一个合理的分工。另一方面，该分工是按照越共第十三届中央委员会、政治局和书记处的工作制度，因此人民完全放心并信任”，裴功边说。

岘港市直属的技术师范大学科学与考试处支部书记黎武说，“在阮富仲总书记既指导工作，又接受治疗和保健服务的信息发布后，我有点担心并希望阮总书记尽早康复。我也一直相信党的领导、国家的管理；加强集体内部团结、发挥所取得的成果；战胜一切困难和挑战；同时动员干部、党员始终拥有坚定政治思想，同心协力建设和捍卫祖国。”

岘港市锦丽郡和春坊居民中锋技术股份公司经理陈氏缘分享说，“获悉阮富仲总书记的健康情况后，我希望总书记快速恢复健康。近年来，在党的领导、国家的管理下，越南国家日益向前发展，并肯定本国在国际市场上的地位，人民始终上下一心，支持党和国家的政策，并对民族光荣历史感到自豪。我和公司集体绝对相信党和国家的领导，同心协力推动经济发展，希望国家一直稳定，牢牢捍卫独立、主权、领土完整、国家安全、社会秩序，推动经济社会发展，关照好人民物质和精神生活。”（完）