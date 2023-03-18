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越南为促进东盟跨境电力一体化进程贡献一份力量
色可曼一号水电有限公司总经理范黄越：“色可曼一号水电站项目开展过程中，向老挝政府交纳各种税费相当于项目电能产值的12.7%。截至目前，该项目上缴老挝财政近5000万美元”。
该公司成功将电力出口到越南是好的开局，不仅促进越老电力贸易发展，还为至2020年实现东盟跨境电力一体化进程贡献力量。
范黄越说：“自1999年越老签署能源合作协定以来，越老电力股份公司是将电力从老挝输送给越南的唯一一家公司”。
不仅向邻国出口电力，老挝、泰国、马来西亚和新加坡等已成功展开电力贸易的谈判。据此，从2022年6月起，老挝通过泰国和马来西亚的输电线路，向新加坡出口电力100兆瓦。
老挝电力公司(EDL)董事总经理Chanthaboun Soukaloun说：“老挝、泰国、缅甸和新加坡电力一体化项目将为频繁东盟能源贸易往来奠定良好基础。当然这不意味着老挝可以向所有国家出口电力，但这将是其他国家可学习借鉴的成功模式之一”。
促进东盟跨境电力一体化将直接惠及地区各国，有助于确保东盟各国能源安全。为了促进这一进程，东盟各国需要树立有关输电线路的共同技术标准以及在跨境电商税收征收规范及税率规定等达成共识 。（完）