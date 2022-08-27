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越南为促进《不扩散核武器条约》在全球安全中的作用做出贡献
越南时间8月27日中午，历时近4周讨论核裁军、核不扩散及和平利用核能等《不扩散核武器条约》（NPT）三大支柱的第十次审议大会在美国纽约联合国总部落下帷幕。在会议期间，越南为促进《条约》 在全球安全中的作用做出了贡献，但《条约》缔约国未就最终文件达成共识。
越通社驻联合国记者报道，在为期4周的会议期间，许多重大问题继续得到讨论，包括在世界上仍然存在大量核弹头的情况下促进核裁军，降低核武器在世界各国战略理论中的作用，确保无核国家的安全。
各国还认为，核技术的获取需要符合有关安保和核保障，尤其是国际原子能机构（IAEA）的标准和规定。
各国还认为，核技术的获取需要符合有关安保和核保障，尤其是国际原子能机构（IAEA）的标准和规定。
各国一致强调《不扩散核武器条约》对全球核裁军和防扩散机制的重要意义，同时认为今后需要进一步努力巩固这一机制。
由越南外交部副部长河金玉率领的代表团在会上强调越南一贯支持核裁军、反对核扩散和维护和平利用核技术的权利，同时认为国际社会需要尽一切努力解决共同的核挑战。
由越南外交部副部长河金玉率领的代表团在会上强调越南一贯支持核裁军、反对核扩散和维护和平利用核技术的权利，同时认为国际社会需要尽一切努力解决共同的核挑战。
作为会议副主席一职，越南与其他国家积极推动和开展会议的共同事项。越南代表团同时与东盟国家和不结盟国家保持密切配合，推动东盟和不结盟国家，特别是东南亚无核武器的优先事项。（完）