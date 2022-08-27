越南为促进《不扩散核武器条约》在全球安全中的作用做出贡献

越通社驻联合国记者报道，在为期4周的会议期间，许多重大问题继续得到讨论，包括在世界上仍然存在大量核弹头的情况下促进核裁军，降低核武器在世界各国战略理论中的作用，确保无核国家的安全。



各国还认为，核技术的获取需要符合有关安保和核保障，尤其是国际原子能机构（IAEA）的标准和规定。