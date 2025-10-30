越南与马来西亚加强合作，共同打击非法捕捞

越通社驻马来西亚记者报道，由越南农业与环境部副部长冯德进率领的越南代表团在马来西亚行政首都布城（Putrajaya）与马来西亚农业与粮食安全部领导举行了工作会谈，旨在推动两国在农业领域及可持续渔业发展领域的合作。



越通社驻马来西亚记者报道，越南驻马来西亚大使馆称，此次活动是落实越南政府总理关于打击非法、不报告、不受管制（IUU）捕捞的指导，尤其是关于《打击非法、不报告和不受管制（IUU）捕捞及促进越南渔业可持续发展的行动月实施计划》的第2310/QĐ-TTg号决议框架内的一部分。



在会谈中，双方一致同意成立联合工作组，对两部于2014年4月签署的《农业合作谅解备忘录》（MoU）进行审查、修订和补充，重点强化可持续渔业与打击IUU方面的合作。

值得注意的是，双方一致同意建立由马来西亚农业与粮食安全部渔业局、越南农业与环境部渔业及渔检局、以及越南驻马来西亚大使馆组成的三方信息交流机制，以便及时共享在渔业管理与违规渔船处理方面的信息。



除打击IUU问题外，双方还就促进两国农、林、水产品贸易便利化措施进行讨论；探讨支持越南水产企业赴马投资与合作的机会；并推动区域内绿色、循环及可持续农业合作倡议。



双方还就越南企业在马来西亚渔业领域的投资潜力进行了交流，期望为两国在水产生产、加工与销售方面开辟新的合作方向，迈向绿色、可持续的价值链。



预计，两部联合工作组将于11月上旬召开首次会议，旨在将合作内容具体化，为加强政策对话与协调行动作出贡献，从而共同推动负责任渔业发展，并助力越南早日解除欧盟的“IUU黄牌警告”。（完）