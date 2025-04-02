越南与比利时企业加强对接 助推两国经济发展

在《越南与欧盟自由贸易协定》（EVFTA）有效实施的背景下，在比利时越南青年企业家协会（VBAB）与越比联盟（BVA）成功举办了越南与比利时企业对接座谈会，吸引了众多两国企业的关注。

此次活动不仅是一个交流之地，也是越南企业确认自身地位、分享鼓舞人心的成功故事、展现出其活力、创造力和走向世界的愿望，并开辟许多新的合作机会的论坛。

在越南与比利时企业对接会框架内，越南驻比利时和欧盟贸易和农业代表与与会企业进行了深入交流。

越南驻比利时和欧盟商务参赞陈玉军和越南驻比利时和欧盟农业参赞陈文功在会上重点分析了EVFTA为企业带来的机遇和挑战。

两位参赞强调，EVFTA为越南企业进入欧盟市场打开了广阔大门。但也指出，欧盟市场对质量、安全和技术标准有严格的规定。因此，越南企业如果想在这个市场取得成功，就需要严格遵守这些规定。

两位参赞还强调了越南驻比利时和欧盟代表机构在协助越南企业了解和遵守欧盟市场法规方面的承诺。

据统计，自2020年8月EVFTA生效以来，越南对欧盟的出口大幅增长。 2024年，越南与欧盟的贸易额将达684亿美元，其中出口额较2020年相比增长了近47.5%。

2024年，越南与比利时双边贸易额达到44.5亿美元，成为历史上贸易额第二高的年份。

与越南的贸易关系已成为比利时在亚洲最重要的贸易关系之一。目前，比利时在越南共有100个投资项目，注册资金达11亿美元，主要集中在海运、物流服务和可再生能源等领域，在对越投资的国家和地区中位居第23位，在对越投资的27个欧盟成员国中位居第6位。其中，农业是两国合作中的一个亮点。

此次对接座谈会取得了圆满成功，为两国开辟了许多新的合作机会并有助于强化两国经济关系。该活动充分体现了越南企业的活力、创造力和国际化发展战略。（完）