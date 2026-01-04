越南与印尼关系：七十年相伴同行与面向东南亚繁荣发展的战略伙伴愿景

文章指出，历经七十多年的形成与发展，越南与印尼关系已超越普通双边合作框架，成为区域架构的重要支柱。该关系奠基于上世纪五十年代，当时两国都刚从争取独立的斗争中走出，并由政治互信、战略利益的相似性以及对地区和平、稳定与可持续发展的共同愿景所铸就。



从传统友好关系出发，两国逐步提升关系水平，于2013年达成战略伙伴关系，并于2025年3月苏林总书记访问印尼期间升级为全面战略伙伴关系。作者萨胡加评估，这是“历史性转折点”，反映了两个国家之间最高水平的政治互信。



在地缘政治层面，越南和印尼在印度洋-太平洋空间中都占据着关键位置。越南位于连接东北亚与大陆东南亚的重要海运通道和供应链上，而世界上最大的群岛国家——印尼则控制着马六甲海峡、巽他海峡和龙目海峡等战略海上通道。



萨胡加认为，经济正成为双边关系中最具活力的支柱。目前，印尼是越南在东盟内的第二大贸易伙伴，而越南是印尼的第四大贸易伙伴。双方设定了到2028年将双边贸易额提升至180亿美元的目标。



值得注意的是，文章强调了战略投资合作的作用，其中VinFast计划投资12亿美元在印尼建设电动汽车工厂的计划为亮点。该项目不仅具有经济意义，更被视为越南在绿色技术和创新领域崛起的象征，同时也符合印尼的能源转型和可持续发展方向。

作为海上安全专家，萨胡加特别关注越南与印尼之间的国防安全合作。两国共享关于一个自由、开放、基于国际法（其中1982年《联合国海洋法公约》被视为核心法律基础）的印度洋-太平洋区域的愿景。



两国完成专属经济区（EEZ）划界谈判，被评价为是以和平方式解决敏感问题承诺的明确证明，为维护东海稳定与秩序做出了积极贡献。



在更广泛的层面，越南和印尼都是东盟的核心成员国，共同承担着维护内部团结以及东盟在日益加剧的大国战略竞争背景下中心地位的责任。萨胡加认为，越南与印尼之间的紧密协作对于在区域和全球论坛上塑造东南亚的共同声音具有关键意义。



作者指出，在相伴同行七十年后，越南和印尼正共同迈入双边关系发展的新阶段。这不仅局限于两国之间的合作，这种关系也日益清晰地反映了越南和印尼作为负责任的“中等强国”，共同参与塑造区域安全和经济架构的角色。（完）