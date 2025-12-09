越南与俄罗斯联邦促进安全和执法合作

12月9日，越共中央政治局委员、公安部长梁三光大将在河内主持仪式，欢迎俄罗斯联邦安全会议秘书谢尔盖·库茹盖托维奇·绍伊古大将一行到访，其后双方举行了会谈。



在会谈中，梁三光部长强调，自越共中央总书记苏林于2025年5月对俄罗斯进行正式访问并出席纪念苏联伟大卫国战争胜利80周年庆典以来，两国间的合作关系在政治外交、国防安全、科学技术、经济、教育培训、交通、文化和民间交流等各个领域得到了强劲发展。



在安全和执法合作方面，越南公安部与俄罗斯联邦有关职能部门定期开展各级别代表团互访；签署新的文件和协议，以满足新阶段的合作需求；协调核实、抓捕和引渡涉及两国公民的罪犯；组织各种培训班和项目，以提高干部队伍的专业水平。



双方会谈场景。图自越通社

鉴于当前世界和地区形势快速变化，传统和非传统安全挑战复杂演变，犯罪活动日益复杂、难以发现并具有跨国性，对越南和俄罗斯的稳定与社会安全造成多维和直接影响，梁三光部长建议双方应继续有效落实越南-俄罗斯联邦全面战略伙伴关系。



梁三光部长强调，越南公安部应继续与俄罗斯联邦安全会议秘书办公室以及俄罗斯联邦其他安全和执法机构加强各级别代表团互访，以分享双方共同关心的问题信息；配合处理涉及两国公民的案件；并在多边论坛和机制中经常进行意见磋商、相互协调和支持。



俄罗斯联邦安全会议秘书绍伊古大将强调，俄罗斯联邦安全会议和执法机构与越南公安部之间的安全合作，仍然是越南-俄罗斯联邦全面战略伙伴关系中的重要支柱。



绍伊古大将相信，在越南和俄罗斯联邦高层领导的政治承诺和大力支持下，以及越南公安部与俄罗斯联邦安全和执法机构领导之间的支持下，双方将继续在反恐、打击跨国犯罪、保障信息安全、防范网络犯罪，以及根据双方潜力和需求提升干部队伍能力的培训等多个领域扩大合作空间。（完）