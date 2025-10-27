越南与中国推动双边贸易合作

据越南工贸部的信息，在陪同政府总理范明政出席在马来西亚吉隆坡举行的第47届东盟峰会及相关会议期间，10月27日，工贸部长阮鸿延与中国商务部部长王文涛举行了双边会晤。



两位部长就越中近期经贸合作情况交换了意见，并一致认为，在当前区域和全球经济复杂演变的情况下，两个部门需要继续促进合作。



鸿延通报称，越南正按计划完成国内手续，以签署升级《东盟-中国自由贸易协定》的议定书，并将继续与东盟各成员国和中国协调，有效执行《东盟-中国自由贸易协定》，为民众和企业带来切实利益。



近年来，中国是越南最重要的贸易伙伴、最大的出口市场以及重要的货物和生产原料供应来源。2024年，两国进出口额达到2052亿美元，创下了双边贸易额的新纪录。



据越南驻华大使馆商务处的消息，2025年前8个月，越南对华出口额增长达到9.2%，较前7个月（达7.1%）的出口额增加了2.1个百分点。8月份，出口额实现了两位数增长，较2024年8月增长约22%。



越南对华出口多种主力商品，如农产品、水产品、电子零部件、纺织品、橡胶和原油。特别的是，越南农产品因地理邻近和消费需求旺盛，在中国市场具有巨大优势。榴莲、火龙果、芒果、百香果等产品已在中国市场站稳脚跟，并在2025年最后几个月继续保持强劲增长。



与此同时，越南从中国进口机械、工业设备、服务于生产的原材料、消费品和电子零部件等商品。两国间商品结构的多样性有助于利用各自的比较优势，为共同经济发展做出贡献。（完）