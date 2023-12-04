越南《房地产经营法》新看点：海外越南人将有机会在国内买房

《房地产经营法（修正案）》近日获越南第十五届国会第六次会议通过，自2025年1月1日起正式生效。业内专家认为，该法有许多新看点，将对越南房地产市场产生巨大影响。其中，值得关注的是该法允许居住在国外的越南公民在国内买房。

具体的是，《房地产经营法（修正案）》规定，居住在国外的越南公民（仍保留越南国籍）享有与国内公民有关土地的相同权利和义务。居住在国外的越裔（没有越南国籍）仍按照现行规定实行。

法律和房地产专家阮文丁表示，居住在国外但仍保留越南国籍的公民像国内公民一样，有权利在越南从事房地产经营活动，如购买和租赁住房及建筑工程。

这一规定将帮助居住在国外的越南公民更容易在国内拥有房地产，从而促进国内房地产市场发展，扩大市场需求量。

此前，许多海外越南人若想在国内购买房产，必须委托亲友帮忙购买，这容易引发纠纷。《房地产经营法》的此次修改使国内和海外越南人在购买房地产方面实现了平等。

海外越南商业协会常务副主席 Peter Hong 表示：“该法一旦生效，我们可以用外汇来拯救房地产市场。预计2023 年，越南吸引外汇将达到192 亿美元。”（完）