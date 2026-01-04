越共十四大：能源——越南至2045年的增长关键

瓦伦伯格认为，在2045年成为高收入国家是一个雄心勃勃但符合越南现有优势的目标，这些优势包括深度的国际融合、已形成的工业基础、有利的人口结构以及相对有效的政策执行能力。然而，当前全球格局已发生深刻变化，贸易-技术碎片化趋势、更严格的气候与溯源要求，以及日益凸显的能源和资源限制，都构成了新的挑战。



这位比利时专家强调，核心问题不再是增长速度，而是"以何种方式实现增长，以更少的资源创造更多的价值"。分析2026–2030年阶段，他认为越南在基准情景下可以实现6.5–7.5%的增长，在乐观情景下可达8–9%；而两位数增长只有在所有基础条件充分汇聚的情况下才有可能实现。



其中，对基础设施（尤其是能源系统）的有效公共投资被视为关键。瓦伦伯格认为电力是"现代经济的命脉"，要求其供应既要廉价、安全、稳定，又要具备发电能力和电网传输能力的可扩展性。他警告，如果缺乏可靠的电力系统，电子、半导体或数据中心等高耗能行业将难以按预期发展。



除了能源，越南需要通过提升劳动力技能（特别是工程师、技术员和管理人员队伍），并建立一个稳定、透明、可预测的法律环境，来实质性提升全要素生产率。EVFTA、CPTPP、RCEP等自由贸易协定只有在国内附加值提高时才能充分发挥效力，而经济的高度开放也使越南容易面临新的贸易和气候壁垒。



瓦伦伯格指出，成为高收入国家不仅仅是跨越一个名义收入门槛，更是在廉价劳动力优势逐渐消退的情况下，维持数十年可持续发展轨道。在此背景下，生产率必须成为增长的"核心引擎"，并与制度改革、价值链升级和大力投资人力资本相结合。

这位专家特别提醒，如果缺乏一个具备竞争力、低排放且能随时满足需求的能源系统，所有关于人力和技术的努力都难以成功。他认为许多西方国家当前面临的能源困境是越南需要避免的重要教训。



总结而言，埃里克·范·瓦伦伯格确信，如果将生产率、能源和体制置于中心位置，并设定清晰的目标和指标，越南可以步入直到2045年的快速可持续发展轨道。他强调："快速增长是完全可能的，但只有当越南在每度电、每立方米水和每个单位的资源上创造更多价值时，增长才是真正可持续的。"（完）