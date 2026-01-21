新闻
越共十四大：提升国会活动中的党性与人民性
代表国会党委发言时，越共中央委员、国会副主席阮氏青指出，近年来，国会在组织和活动方式上的持续革新，始终与不断增强党性紧密相连，并按照“民知、民议、民行、民查、民监督、民受益”的方针，不断深化人民性。
阮氏青表示，贯彻落实党的主张和越共中央总书记苏林关于革新立法思维的重要指示，越南第十五届国会着力将党的战略主张和重大决策制度化，着力破解体制机制瓶颈，完善社会主义市场经济体制，推动科学技术发展、创新和数字化转型。同时，国会不断加强对社会高度关注问题的监督，及时反映人民心声和诉求，为提升宪法和法律实施的效力与效率作出积极贡献。
在立法工作中，国会高度重视广泛征求人民意见和加强社会监督，确保各项决策符合实际，尊重和保障人权与公民权利。国会活动的主动性和灵活性，体现在能够及时审议并决定国家和人民迫切需要的重要事项。
面对以工业化、现代化、深度国际融入和可持续发展为重点的新时代要求，阮氏青强调，提升党性与人民性既是政治原则，也是客观要求，是国会履行立法、监督和决定国家重大问题等职能的重要基础。
据此，国会将继续保障党的全面领导，持续革新立法思维，推动立法向发展型方向转变；不断提升监督效能，增强人民在政策制定与实施过程中的参与度。同时，周密做好第十六届国会代表选举筹备工作，严把代表质量关，充分发挥每位代表的职责和作用。
阮氏青强调，在建设社会主义法治国家进程中，党性与人民性是有机统一的整体，人民的满意度和信任度是衡量国会工作成效的重要标尺。国会将以此为导向，为在新时代实现建设强大、繁荣、可持续发展的越南愿景作出贡献。