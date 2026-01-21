越共十四大：大会在会场就大会文件进行讨论
2026年1月21日上午，越共第十四次全国代表大会继续举行，在大会在会场就大会文件进行讨论。
越共中央政治局委员、国家主席梁强同志主持讨论会议。图/越通社
越共中央政治局委员、中央军委副书记、国防部部长潘文江大将就“建设革命、正规、精锐、现代的人民军队，作为建设强大、现代国防的核心，与人民安全和坚固民心阵势紧密结合”问题发表参论。图/越通社
越共中央委员、政府党委常务委员会委员、政府副总理范氏青茶同志就建设“创造发展、廉政、行动果断、为人民服务”的政府问题发表参论。图/越通社
越共中央委员、中央祖国阵线及各团体党委常务副书记、越南祖国阵线中央委员会副主席兼秘书长荷氏娥同志就“发挥全民族大团结力量——新纪元成功实现国家发展目标的重要基础和动力”问题发表参论。图/越通社
中央机关党部代表团出席大会文件讨论会议。图/越通社
1月21日上午，太原省党部代表团出席大会文件讨论会议。图/越通社
1月21日上午，代表们出席大会文件讨论会议。图/越通社
越共中央政治局委员、中央公安党委书记、公安部部长梁三光同志就“公安工作落实党的三大战略目标：和平稳定——高质量发展——人民幸福”问题发表参论。图/越通社
越共中央委员、党委书记、中央宣教与民运部常务副部长赖春门同志就“新纪元的政治思想工作”问题发表参论。图/越通社
胡志明市党部代表团出席大会文件讨论会议。图/越通社
1月21日上午，北宁省党部代表团出席大会文件讨论会议。图/越通社
1月21日上午，代表团出席大会文件讨论会议。图/越通社
越共中央委员、中央政策战略部副部长阮英俊同志就“2026-2030年新阶段实现两位数经济增长的战略解决方案”问题发表参论。图/越通社