越共中央总书记阮富仲向张氏梅授予决定 分工其担任越共中央书记处常务书记

越共中央政治局委员、国家主席武文赏；越共中央政治局委员、政府总理范明政；越共中央政治局委员、国会主席王廷惠等参加活动。



张氏梅同志出生于1958年1月23日；籍贯:广平省广宁县贤宁乡 专业水平:公共行政硕士、法学学士、历史学学士



张氏梅曾任胡志明市共青团中央书记处书记；越南青年联合会主席；第十届、第十一届、第十二届、第十三届、第十四届、第十五届国会代表；第十一届国会文化、青年-少年-儿童教育事务委员会副主任；第十届、第十一届越共中央委员；第十二、十三届国会常务委员会委员、社会事务委员会主任。



2016年1月，张氏梅在越共十二大上当选为越共中央委员。在越共十二届中央委员会第一次会议上，张氏梅当选为越共十二届中央政治局委员. 2016年2月，越共中央政治局分工其担任中央书记处书记，民运部部长。



2021年1月30日，在越共十三大上，张氏梅当选为第十三届越共中央委员（任期2021-2026年）。在越共十三届中央委员会第一次会议上，张氏梅当选为第十三届越共中央政治局委员（任期2021-2026年）。 2021年4月，越共中央政治局分工其担任中央组织部部长。