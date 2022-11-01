越共中央总书记阮富仲出席仪式 接受中华人民共和国“友谊勋章”

10月31日，中共中央总书记、国家主席习近平在北京人民大会堂向越共中央总书记阮富仲授予中华人民共和国“友谊勋章”，并举行隆重颁授仪式。

习近平在授勋仪式上发表讲话。习近平指出，在阮富仲总书记高度重视和亲自推动下，中越两党两国传统友谊得到巩固，政治互信不断增强，务实合作持续深化，交流互鉴日益密切。“友谊勋章”代表了中国共产党和中国人民对阮富仲总书记和越南人民的友好感情，象征着中越“同志加兄弟”的深厚情谊，蕴含着两党和两国人民共同追求美好未来的殷切希望。

习近平指出，中越是山水相连、唇齿相依的好邻居、好朋友，是志同道合、命运与共的好同志、好伙伴，是致力于人类和平与进步事业的命运共同体。在两国推进社会主义现代化建设征程上，中国共产党愿同以阮富仲总书记为首的越南共产党一道，传承好毛泽东、胡志明等两党两国老一辈领导人亲手缔造和精心培育的传统友谊，共同引领中越关系取得更大发展。

阮富仲致答辞。阮富仲表示，衷心感谢习近平总书记授予其中华人民共和国“友谊勋章”，这一崇高荣誉体现了中国党、政府和人民对越南党、政府和人民以及包括阮富仲个人在内的越南历届领导人的深情厚谊，也是对越南长期致力于越中友好的巨大鼓舞。

阮富仲十分荣幸地接受这一崇高荣誉，他说，越南共产党将同中国共产党一道努力推动两党、两国和两国人民关系发展。

授勋仪式后，习近平同阮富仲进行了茶叙，畅叙两党两国传统友谊和发展前景。（完）