在即将纪念越南南方解放、国家统一50周年这一重大事件之际，越共中央总书记苏林发表了题为《越南国家是一个整体，越南民族是一个整体》。文章全文如下：

越南国家是一个整体，越南民族是一个整体

越南共产党中央委员会总书记 苏林

1975年4月30日中午，解放军旗帜在独立宫屋顶上迎风飘扬的这一时刻载入了民族史册，成为越南历史上一个重大事件——南方完全解放，国家统一，山河归一。这不仅是越南人民在充满艰苦卓绝的抗美救国战争中取得的伟大胜利，更是革命英雄主义精神、独立自强意志和全国大团结力量的光辉象征。

和平、统一、独立、自由的渴望是数千年的历史中锤炼越南民族精神的神圣火焰。从雄王建国伊始，历经无数次抵御外来侵略、守护疆土的战争，爱国主义精神和民族意识始终如贯穿历史长河的红线。在党和胡志明主席的领导下，这一渴望成为不可比拟的精神力量，激励各阶层人民同心协力，奋勇前行，克服重重艰难险阻，于 1945年赢得独立、1954年击退殖民者，并于1975年实现国家统一。

民族英雄的胜利

1975年4月30日的胜利不仅标志着越南现代历史上最长、最激烈的战争结束，也是民族建国护国历程中的光辉里程碑。这是信心、对独立、自由和国家统一夙愿的胜利，是在越南共产党英明领导下全国大团结的胜利，是“没有什么比独立自由更可贵”真理的胜利，是越南人民不屈不挠斗争精神的胜利，也是世界各国进步力量和热爱和平人民的共同胜利。

1975年4月30日的胜利是越南民族关于任何势力都无法分裂一个统一的国家的铁一般决心的胜利。胡志明主席——民族的天才领袖曾庄严宣告： “越南国家是一个整体，越南民族是一个整体，江可以枯竭，山可以磨平，但这一真理永远不会改变”。

胡伯伯所说的话不仅是对主权和领土完整的神圣宣言，更是照亮前行道路的火炬，是鼓舞越南人民在残酷战争岁月中奋勇向前的源泉。1975年4月30日的胜利，生动诠释了那个时代的哲理：“没有什么比独立自由更可贵”。

这不仅是军事上的胜利，更是智慧、胆识和对持久和平渴望的结晶，是一个曾经遭受殖民统治、压迫与分裂的民族争取自主权的胜利。正如黎笋总书记所言：“这场胜利不是一个人的，而属于整个越南民族。” 诗人苏友也曾写道：“这场痛苦不属于个人，这场胜利属于整个人类。”

1975年春天大捷在国际舞台上也留下浓墨重彩的一笔，极大地鼓舞了亚洲、非洲和拉丁美洲的民族解放运动，激励各国人民站起来反对新殖民主义、争取自由与独立。这是正义战胜强权的胜利，向国际社会宣告：即便是一个渺小的国家，只要有正义、团结和坚定意志，在国际友人和进步力量的支持下，也必定能战胜强大的敌人。

统一国家的意志与心愿

在长达30年的抗法抗美战争（1945-1975）中，越南民族经历了无数苦难和牺牲，但对一个独立、统一越南的意志从未动摇。

1955年9月2日国庆之际，胡志明主席曾庄严宣告：“越南国家必定统一，因为我们的国家是一个整体，无法分割。” 1956年，他在致全国同胞的信中写道：“国家统一是我国人民生存之路。”

在战争最艰苦阶段， 1966年7月17日，胡志明主席坚定宣言：“战争可以持续五年、十年、二十年，甚至更久。河内、海防及其他城市、工厂可能被破坏，但越南人民绝不害怕！没有什么比独立更可贵。胜利之日，人民将重建祖国，使之更加壮丽富强。” 在党的领导下，越南军民以铁一般的信念、正义的力量和民族独立精神，战胜种种困难，逐步粉碎了敌人的各种现代战争战略。

胡志明主席提出的宣言：“越南国家是一个整体，越南民族是一个整体”，不仅是坚定的真理和战略指引，更是全民族心灵深处的召唤。在战火纷飞中，这句话成为巨大的精神力量，激励数百万名越南人以“誓死保卫祖国”的决心奔赴战场。胡主席的话语是神圣的号召，是战胜一切痛苦与艰难的坚定决心，为民族争取独立自由，为国家实现统一，为人民带来幸福、温饱的象征。

在三十多年抗战与建国的岁月中，数百万优秀的越南儿女英勇战斗、英勇牺牲，无数家庭失去亲人，村庄和城市遭到破坏，多少代青年不得不暂时搁置求学梦想和对未来抱负，踏上保卫祖国的征程，誓言“未灭敌人，誓不归来”。多少母亲送别儿子、多少妻子送别丈夫上战场，却无约定归期；孩童们在炮火中成长，在地洞里学习，用玉米、红薯、木薯代替米饭充饥。无数战士、青年冲锋队员、火线民工倒在了祖国这片 S 形土地上；隐匿于敌后作战的特工战士，在抗战根据地、村寨中的民兵游击队员，越过斌海、翻越长山山脉的解放军战士等都怀揣着同一个坚定的信念：越南民族一定会夺回国家的主权，南北一定会团聚成一家。

1975年4月30日的胜利是一个永不屈服民族的理想与钢铁意志的结晶，是由无数越南儿女的鲜血和生命铸成的，是源自对祖国深沉的热爱，是坚强的意志、必胜的信念与永不退缩的决心。

整整半个世纪过去了，自祖国南北统一的那一天起，胜利凯歌的余音仍在越南民族的心灵中回荡不息。值此纪念该重大事件之际，我们虔诚缅怀敬爱的胡志明主席——党和民族的天才领袖、越南革命的伟大导师、民族解放英雄、世界文化名人、国际共产主义运动的杰出战士，他为民族解放与国家统一事业奠定了坚实的思想基础。趁此纪念该重大事件，我们深切缅怀党的前辈领导同志、各位英雄烈士、爱国志士、知识分子以及在祖国各地英勇战斗、英勇牺牲的同胞与战士们已为那崇高的理想而英勇斗争、不怕牺牲。今天和未来的越南一代又一代将永远铭记他们为祖国独立、人民幸福、民族长存和发展所作出的巨大贡献与牺牲。

我们向在越南民族解放斗争及战后国家重建与发展事业中给予了宝贵支持与帮助的国际友人——世界各地的进步力量、社会主义兄弟国家、人道主义组织及一切热爱和平的人民表达最深切的感谢。越南人民铭记和珍惜将永远铭记于心这种深情厚谊、无私纯洁的援助。

半个世纪的恢复、治愈伤痛与发展

在过去的一个多世纪中，越南民族经历了悲壮的历史篇章，饱受殖民、封建制度的统治、压迫，特别是长达30多年的两持仓残酷战争的深重苦难。战争不仅夺去了数百万人的生命，也在身体、精神、社会经济和环境方面留下了深远的创伤，影响到战争结束后出生的一代人。越南的每一寸土地都铭刻着伤痕，每一个家庭都曾承受失去亲人的痛苦和损失，直到今天，我们仍在清除战争遗留的地雷与橙毒剂。

但时间、仁爱与包容之心已帮助民族一步步走出创伤，治愈伤口，搁置过去，尊重差异，面向未来。国家统一50年来，我们已经有足够的勇气、自信与宽容，携手前行，不让战争成为分裂流淌着同样的雒鸿血脉的同胞之间的鸿沟。

这一发展历程中，民族和解政策始终被党和国家确定为长远战略支柱，是巩固全国大团结的重要基石。我们深知导致战争的历史原因——包括从外部干涉、分裂，到破坏团结精神、播撒仇恨以谋求政治目的的种种阴谋。但我们也深知：无论身处国内还是海外，无论曾站在历史的哪一方，所有越南人都拥有共同的根脉、语言和对祖国的热爱。

这些年来，在访问五大洲各地的过程中，我有幸与成千上万旅居各地的海外越侨同胞会面。他们是在欧美、亚洲、大洋洲创业的知识分子，到成功企业家、著名艺术家、普通劳动者，甚至曾在战争中属于“另一方”的人们。每一次会面都让我深刻感受到：尽管政治观点、历史经历、生活环境各异，他们心中都怀有深厚的民族自豪感和对故乡的无尽思念。

我曾亲眼目睹越南老兵与美国退伍军人感人至深的相逢。曾经对立、曾经兵戎相见的他们，如今可以握手、交谈，彼此真诚理解，消除隔阂。如今，越南与美国已从昔日对手成为全面战略伙伴，携手合作，为两国人民利益与地区和平、稳定而努力。那么，作为拥有共同血脉、拥有共同母亲妪姬的越南人，又怎能继续怀抱仇恨与分裂？

民族和解并非忘记历史或抹去差异，而是在宽容与尊重中接纳多元视角，共同朝着更大的目标前进：建设一个和平、统一、强盛、文明、繁荣的越南，让后代永远不会再经历战争、分离、仇恨与苦难。

我们坚信，所有越南儿女，无论身处何地、无论过去如何，都可以同行、携手共建民族的光明未来。党和国家始终张开双臂，珍视一切建设性的意见，欢迎海外越侨同胞的贡献，他们正在将越南与世界紧密连接。

我们无法改写历史，但可以共同绘制未来。过去是用来铭记、感恩和汲取教训的，未来是用来共同创造、建设和发展的。这是今天这一代人对英烈们名誉的诺言，也是历经多少苦难而从未屈服的越南民族的共同心愿。

50年前，越南民族以钢铁般的意志和坚强无畏的本领谱写了光辉的英雄壮歌——那是意志、决心、统一与和平的赞歌。

50年后，越南民族正在续写新的英雄壮歌——革新、融入、发展和在21世纪奋发图强的壮丽篇章。过去，没有一个真正的越南人希望国家分裂；今天，也不会有一个真正的越南人不希望自己的国家强盛繁荣，与世界五大洲列强比肩而立。

展望未来——传承与开创，革新与发展

当今一代人比任何人都更加清楚，独立与统一并不是最终目标，而是开启新征程的起点：建设一个和平、富强、文明、发展、永久的越南国家的新征程。如果说上一代以牺牲和奉献铭刻了“越南国家是一个整体，越南民族是一个整体”的真理，那么当今这一代人就必须将这一理想转化为发展的动力，成为新时代中奋发图强的双翼。

国家统一精神曾经是战胜重重困难与挑战、穿越硝烟弹雨的坚定信念和钢铁意志，而今这种精神必须化为政治决心、革新意志和具体行动，以捍卫独立主权和领土完整，发展经济，提升人民的物质和精神生活水平。要让每一位越南人，无论身在何处、从事何种职业，都能为祖国感到自豪，对未来充满信心，并有机会为国家的共同发展作出贡献。

在世界瞬息万变、难以预测的背景下，越南必须具备坚定不移的意志和清醒理智，不被卷入地缘政治漩涡之中或在国际冲突面前陷入被动。世界历史的每一次转折，都可能成为各小国的重大机遇或巨大挑战，这取决于是否拥有坚实的内力。越南民族比任何民族都更深刻理解战争的惨痛后果。我们是一个热爱和平的民族，从不希望战争发生，并将竭尽一切努力避免战争。但如果“敌人迫使我们拿起枪”，我们仍将是胜利者。当下，比任何时候都更需要建设一个自主自强的经济体系，一个全民、全面、现代化的国防与安全体系，一个精简高效的政治系统，一个发展、团结、文化和人文的社会。

要实现这一切，必须激发整个民族的智慧和力量，其中包括旅外越南人社群——这一不可分割的民族大团结的一部分。在数字时代、全球互联互通的时代，世界各地的每一位越南人都可以通过自身的知识、创造力、爱国精神和公民责任，为祖国建设事业作出贡献。

我们正步入人工智能、数字化转型、绿色经济和可持续发展的新纪元，这要求我们必须具备新的思维、新的发展模式和时代新人。眼前，我们仍然面临体制机制、劳动生产率、人才素质、环境安全、疫情、气候变化、非传统安全威胁等方面的诸多挑战。但历史已经证明，越南民族从未在困难、挑战面前退缩。关键在于，我们是否有足够的勇气去变革，有足够的意志去崛起，有足够的团结去将困难转化为发展的动力。

当今这一代人——从干部、党员、公职人员到工人、农民、知识分子、企业家、学生、大学生、各阶层人民，作为“龙子仙孙”，都应深刻认识到：我们正继承着祖先留给我们的伟大遗产，我们有责任在新时代使祖国更加辉煌。今天的每一个行动，都必须配得上先辈曾经流血牺牲的巨大代价，配得上整个民族曾经经历的巨大牺牲与痛苦。

我们不能让国家落后。我们不能让民族错失机遇。我们不能重蹈历史的覆辙。因此，必须始终将国家和民族的利益置于首位。我们的行动必须着眼于国家长远发展，而不是短期的成就。要坚定不移地维护独立主权、领土完整，维护和平稳定的环境。同时，必须在发展思维、行政改革、社会主义法治国家建设、社会主义定向市场经济建设等方面进行强有力的革新，在国家管理，在党的领导下，建设现代化的社会主义社会。

展望未来，我们完全有理由为越南民族的内生力量感到自豪和充满信心——这是一个多次击退外来侵略、在战火中重新站起并在历史和世界面前自我证明的民族。凭借千年建国卫国的传统，不懈奋斗的渴望，富有才能、抱负、爱国精神、创造力和坚韧不拔精神的年轻一代，越南必将取得成功。

二十一世纪是那些能够掌握自己命运民族的世纪，而越南民族——以全部从历史中汲取的教训，以今天的团结一致——必将续写自己辉煌发展的新篇章。为了一个独立、自由、幸福、繁荣、文明、繁荣、在国际社会中拥有重要地位和话语权的越南！（完）