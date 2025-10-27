越共中央总书记苏林会见老挝人民革命党代表团

越共中央总书记苏林10月27日在越共中央驻地会见了由老挝人民革命党中央政治局委员、政府副总理吉乔·凯坎匹吞同志率领访越并出席两党第十二次理论研讨会的老挝人民革命党代表团。



苏林总书记欢迎吉乔·凯坎匹吞同志及老挝人民革命党代表团来访并出席越南共产党与老挝人民革命党第十二次理论研讨会。苏林总书记高度评价此次访问和研讨会的意义，指出当前两党两国正积极落实各自党代会决议，着力于在2026年初成功召开两党全国代表大会，同时也是两国努力完善和健全本国政治体制组织机构的时期。



苏林总书记强调，越南始终支持老挝在革新和国家发展事业中的努力，同时愿意与老方分享经验，并优先支持老挝在新任期内推进战略性问题。

苏林总书记强调，理论工作对两党具有极其重要的作用。今年研讨会的主题为“根据新的发展要求，对政治体制机构进行调整——越南经验与老挝经验”，这是具有战略意义的内容，受到两党两国领导人的高度重视并密切指导。此次研讨会是双方管理者和科学家深入交流的良好机会，有助于阐明越南和老挝在革新方向上的共同点，探讨建设精简、统一、高效运作的政治体制，使其贴近人民、服务人民的相关方针。



老挝人民革命党中央政治局委员、政府副总理吉乔·凯坎匹吞同志指出，第十二次理论研讨会延续了双方多年来的理论合作传统，有助于进一步丰富两党的理论宝库，为在新形势下做好国家发展事业的领导和指导工作提供理论支撑。研讨会成果不仅有助于深化越老特殊关系，也帮助双方进一步巩固按照社会主义道路推进党的建设和国家发展的理论基础。（完）