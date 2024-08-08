越共中央总书记、国家主席苏林会见308师老战士代表团

8日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在主席府会见了先锋军大团——308师老战士传统联络委员会代表团。

308大团（现为308师），越南人民军第一个战略预备机动主力单位，于1949年8月28日在太原省富良县屯都镇成立。先锋军大团——308师的名称与边界战役（1950年秋冬季战役）、奠边府战役、溪生-9号公路战役、9号公路-老挝南部战役、广治古城保卫战等战役和各显赫战功息息相关。308师已成为革命英雄主主义、不屈不挠、坚强的象征，是我军和人民的自豪感。

苏林在见面会上代表党和国家领导，向308师历届干部和战士致以殷勤问候和美好的祝愿。苏林回顾了308师的光荣发展史，同时强调，在国家争取民族独立斗争的每个阶段中都拥有308师的印记。

苏林指出，当前，战争硝烟已散去，全国处于和平与发展环境中，该师许多干部和战士已回到日常生活，参加308师老战士联络委员会。许多老战士已积极为国家建设与发展事业贡献力量和智慧，是地方政治抵用的靠山。

在当前国家捍卫、发展和建设事业新的要求下，苏林认为全党、全民和整个政治系统的头等重要任务是维护独立主权和领土完整。其中，军队承担重大任务，需集中建设拥有坚定政治思想、精简、强大、争辉、精锐和现代的力量；凝聚大团结力量，从而完成一切被交付的任务。

苏林还指出当前背景下的任务，我们需有责任对地区和世界的 和平、稳定做出贡献；参加解决地区和世界冲突和分歧，未雨绸缪、居安思危，有力捍卫祖国。

苏林表示希望308师老战士们保持好“胡伯伯部队”崇高品质，继续弘扬武装力量英雄单位的传统；率先实施党和国家的主张和政策；成为子孙的好榜样。老战士们团结一致，克服一切困难，互相帮助，发家致富，为地方经济社会发展做出贡献；弘扬“饮水思源”传统，做好智恩图报工作等等。（完）