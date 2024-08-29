越共中央总书记、国家主席苏林与外交部党组召开会议

8月29日，越共中央总书记、国家主席苏林在河内与外交部党组就贯彻落实越共十三大对外政策和外交事业发展召开会议。

会议开幕前，苏林同与会代表默哀一分钟，缅怀已故总书记阮富仲。

越南政府副总理、外交部长裴青山代表外交部党组表示，从越共十三大至今，在党的直接领导下，对外工作同步、创造性、有效、灵活地展开，并取得了不少突出成果，其中包括具有历史性的、为国家作出重要贡献的成果。

越南对外工作，特别是外交部门在巩固和平稳定环境、助力国家战胜新冠肺炎疫情、促进复苏和发展、提升国家地位发挥先锋作用。

苏林表示，外交工作在创造和维护和平、稳定环境和国家独立、主权和领土完整发挥着先锋作用，为国家建设与发展事业创造最为便利的条件。外交与国防、安全和其他对外工作力量密切有效配合，牢牢保卫祖国，同时为地区乃至世界的和平、合作与发展作出贡献。

苏林强调，世界正处于大发展大变革时期，越南正面临新的历史起点、越南民族发展的新纪元。苏林要求对外工作继续积极主动，及时发现机遇和挑战，为党领导一百年、建国一百年战略目标的成功实现作出贡献；加强和扩大越南对人类和平、合作、发展、进步的贡献，大力传播“独立、自主、和平、合作、友好、发展、繁荣、幸福的越南”形象。

苏林强调，越南外交在新时代必须迈上新台阶，完成新的光荣使命，不愧为“先锋军”，为国家建设和保卫事业作出重要贡献。（完）