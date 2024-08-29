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越共中央总书记、国家主席苏林与外交部党组召开会议
会议开幕前，苏林同与会代表默哀一分钟，缅怀已故总书记阮富仲。
越南政府副总理、外交部长裴青山代表外交部党组表示，从越共十三大至今，在党的直接领导下，对外工作同步、创造性、有效、灵活地展开，并取得了不少突出成果，其中包括具有历史性的、为国家作出重要贡献的成果。
越南对外工作，特别是外交部门在巩固和平稳定环境、助力国家战胜新冠肺炎疫情、促进复苏和发展、提升国家地位发挥先锋作用。
苏林表示，外交工作在创造和维护和平、稳定环境和国家独立、主权和领土完整发挥着先锋作用，为国家建设与发展事业创造最为便利的条件。外交与国防、安全和其他对外工作力量密切有效配合，牢牢保卫祖国，同时为地区乃至世界的和平、合作与发展作出贡献。
苏林强调，世界正处于大发展大变革时期，越南正面临新的历史起点、越南民族发展的新纪元。苏林要求对外工作继续积极主动，及时发现机遇和挑战，为党领导一百年、建国一百年战略目标的成功实现作出贡献；加强和扩大越南对人类和平、合作、发展、进步的贡献，大力传播“独立、自主、和平、合作、友好、发展、繁荣、幸福的越南”形象。
苏林强调，越南外交在新时代必须迈上新台阶，完成新的光荣使命，不愧为“先锋军”，为国家建设和保卫事业作出重要贡献。（完）