贸易、服务业增长迅速 旅游业实现近 20% 的突破性增长

得益于便利的签证政策和有效的刺激计划，2025 年前 11 个月全国贸易和服务活动持续保持积极增长，总零售额和消费服务收入同比增长 9.1%；其中，旅游业成为亮点，旅行社收入实现 19.9% 的强劲增长。

据财政部统计局最新公布的数据显示，2025 年 11 月贸易和服务活动保持稳定，商品零售总额和消费服务收入预计与上月持平，同比增长 7.1%。

2025 年前 11 个月，商品零售总额和消费服务收入累计同比增长 9.1%；其中，住宿和餐饮服务收入增长 14.6%。

得益于便利的签证政策、不断加强的旅游推广和宣传活动，以及在多个地方举办的大型活动，吸引了大量国际游客前来越南。

2025 年 11 月，越南接待国际游客量达近 198 万人次，同比增长 14.2%，较去年同期增长 15.6%。2025 年前 11 个月，越南接待国际游客总量达到 1915 万人次，同比增长 20.9%。前11月旅游营业收入增长19.9%。

统计局表示，2025 年 11 月按现行价格计算的商品零售总额和消费服务收入预计达到 601.2 万亿越盾，同比增长 7.1%。

2025 年前 11 个月，按现行价格计算的商品零售总额和消费服务收入预计达到 6377.7 万亿越盾，同比增长 9.1%（2024 年同期增长 8.9%）；若剔除价格因素，实际增长 6.8%（2024 年同期增长 5.8%）。

2025 年前 11 个月的数据显示，国内消费需求仍是经济增长的支柱。随着年底购物、旅游和节庆旺季的临近，预计 2025 年 12 月的商品零售总额和消费服务收入将继续大幅增长，为保持经济复苏势头并推动全年 GDP 增长作出贡献。

越南工贸部及河内市正在实施国家集中促销计划（Vietnam Grand Sale 2025），以推动贸易促进和国内市场发展。该计划有望在年底最后一个月刺激国内市场增长。（完）