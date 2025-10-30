解除IUU"黄牌"警告：金瓯省彻底杜绝渔船VMS失联现象

据金瓯省人民委员会近日消息，为落实政府总理2025年10月17日签发的第198号通知和第2310号决定，金瓯省人民委员会主席刚颁布计划，在全省范围内开展打击非法、不报告、不受管制（IUU）捕捞及推动越南渔业可持续发展的重点行动月。

根据计划，在此重点行动期间，当地将坚决从严彻底处理违反IUU规定的行为；阻止并杜绝渔船在外国海域发生非法捕捞违规事件。该省力争到2025年11月15日前不再发生以下违规情况：船舶监测系统（VMS）失联超过6小时未报告靠岸位置、失联超10天未返港、超越海上许可捕捞边界。计划还明确了各级党委、党组织、政府，特别是主要负责人及相关机构、组织、个人在打击IUU捕捞工作中的角色与责任。

在重点行动月中，金瓯省提出四大重点任务和措施；其中将动员整个政治体系的力量，特别是基层力量；深入宣传到每个渔村、渔户，提升监管水平，及时阻止渔船侵犯外国海域。

该省将集中核查、登记、检验并为符合条件的渔船100%发放许可证；对不符合条件的渔船进行清单管理并公开公示。同时，将渔船数据与VNFishbase、VMS、eCDT、VNeID等国家系统同步；实施转业扶持政策，并处理无继续捕捞需求的渔船，保障渔民生计。

金瓯省还将加强严格检查渔船进出港、靠泊，监控捕捞水产产量，确保渔船符合条件并配备24小时连续运行的VMS系统。当地将建立VMS断线自动报告系统，在VNeID平台上集成管理渔船、渔民和捕捞产量，以实现透明化及实时数据追溯。与此同时，该省将认定、监控并从严处理IUU违规高风险对象，特别是船主、渔民及中介组织。

目前，金瓯省共有超过5200艘捕捞渔船，其中近1700艘船长超过15米；现已100%完成VMS设备安装。2025年前9个月捕捞与养殖水产品总量预计超90.7万吨，完成年度计划的71.5%，同比增长5.9%。（完）