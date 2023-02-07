范明政访问新加坡和文莱前夕：致力于和平、稳定和繁荣的东南亚

应新加坡总理李显龙和文莱苏丹哈吉·哈桑纳尔·博尔基亚（Sultan Haji Hassanal Bolkiah）邀请，越南政府总理范明政和越南高级代表团将从2023年2月8日至11日对新加坡和文莱进行正式访问。此访前夕，越南外交部副部长杜雄越就此访的意义和期待接受了媒体的采访。

杜雄越表示，范明政对新加坡和文莱的正式访问具有重要意义。此访是范明政就任以来首次访问新文两国，以继续贯彻落实越共十三大提出有关优先发展与周边国家和东盟国家关系的外交政策。此访也是越南政府总理时隔5年再次访问新加坡，时隔近16年再次访问文莱。

范明政此次访问新加坡是在越新两国战略伙伴关系在各领域蓬勃发展的背景下进行的。2023年，双方将庆祝两国建交50周年和建立战略伙伴关系10周年。

对于文莱，越南政府总理的访问是在两国全面伙伴关系发展良好的背景下进行的。

越南与新加坡和文莱的关系在政治、经济、文化和民间交流等方面上具有许多相同之处。越南和新文两国都希望建设一个和平、稳定、繁荣的东南亚地区。因此，范明政此访也传达睦邻友好、优势互补、共同发展的信息，致力于打造一个具有凝聚力的东盟和一个和平、稳定、繁荣的东南亚地区。

杜雄越表示，在此访期间，范明政将与新加坡和文莱高级领导人交换意见，商定许多合作方向和措施，以进一步深化在经贸、投资、国防安全、教育培训、科技等领域的合作关系，同时扩大创新、数字经济、绿色经济、可持续发展、清洁能源等新领域的合作。

值此机会，越南各部委、行业、地方和企业将与新加坡和文莱的合作伙伴签署多项重要的合作文件，同时举行各场贸易投资促进活动，吸引两国和国际领先企业的参加。

此外，范明政还将与两国领导人就共同关心的国际和地区问题进行讨论，为地区和世界的和平、安全、稳定与发展作出贡献。

杜雄越深信越南政府总理范明政携夫人和越南高级代表团的此次访问将取得圆满成功，为进一步推进越新战略伙伴关系和越文全面伙伴关系作，加强东盟的团结和为地区乃至世界的和平、稳定、合作与发展做出贡献。（完）