范明政总理：维护安全和秩序的核心是让老百姓过上更加美好生活

维护安全秩序的核心是人民群众物质生活和精神生活不断得到改善，不让任何人掉队。这是越南政府总理范明政在8月25日上午于林同省大叻市主持召开西原地区各省安全秩序保障，服务于经济社会发展会议上所强调的内容。

共同主持会议的越共中央政治局委员、公安部长梁三光在会议上致辞时强调，近年来，深入贯彻落实党和国家关于维护社会治安秩序的主张、政策和法律，公安力量发挥其核心作用，与各部委、行业和各地方密切配合，打击和制止敌对势力和反动分子的破坏活动、各类犯罪分子扰乱社会秩序的活动，创造一个安宁、安全的环境，有效地服务于西原地区经济社会发展和提高当地群众生活水平的任务。

此次会议旨在提出突破性且前所未有的解决方案，继续深入贯彻落实党的主张和国家的法律政策。同时，着力排除困难、障碍、瓶颈，畅通一切发展资源，确保西原地区的安全秩序，绝不陷入被动或出乎意料的状态，绝不容许发生破坏安全秩序的事件，有效服务西原地区经济发展。

范明政在会议上发表总结性讲话时强调，西原地区在经济、政治、安全、国防和生态环境方面是国家尤为重要的战略地区。历代党、国家领导人始终高度重视西原地区的发展稳定，并出台了多项决议和结论，其中包括越共中央政治局关于《到2030年西原地区经济社会发展和国防安全保障方向及2045年愿景》的第23号决议（23-NQ/TW），以及政府总理于2023年12月8日签发的《西原地区经济社会发展与国防安全保障相结合方案》的第104号决定。

范明政要求，各部委行业和地方确定安全秩序保障是一项具有重要性、紧迫性、经常性和长期性的任务，也是整个政治体系和全体人民的责任。

范明政强调，想要维护安全和秩序，最根本的就是让人民群众生活富裕。安全秩序保障的核心是人民群众物质生活和精神生活不断得到改善，不让任何人掉队。维护安全秩序的力量是人心的力量、人民的力量，这是党的一贯主张。

范明政指示，要实现6项核心任务，其中以发展为维护西原地区安全秩序的资源和动力，同时坚定维护安全秩序，服务经济社会发展。与此同时，需要解决居住用地和生产用地问题，坚决消除临时住房和危房，绝不让任何人掉队，解决好少数民族自由迁徙、创造生计、提供就业、转业等问题 ; 决不以牺牲环境换取一时的经济增长，必须采取有效措施，确保群众生活水平逐年提高。

与此同时，落实好中央关于西原地区的各项决议，有效部署政府总理的各项方案；提高国家安全秩序管理有效性，建设全民国防，全民国防阵势与人民安全阵势相结合；加强国际合作，打击跨国犯罪，处理非传统安全问题，巩固边境安全防线。（完）