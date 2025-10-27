范明政总理会见澳大利亚总理和俄罗斯副总理

10月27日上午，正在马来西亚出席第47届东盟峰会及相关会议的越南政府总理范明政分别会见了澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）和俄罗斯副总理阿列克谢·奥维尔丘克（Alexey Overchuk）。



* 范明政会见澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯时，两位总理对两国关系良好发展感到满意；一致同意促进各级和各渠道的高层互访，并加强协调，为地区的和平、稳定与合作做出更积极和实质的贡献。



范明政强调，两国合作潜力巨大，并建议双方继续有效落实全面战略伙伴关系行动计划，定期举行各类对话磋商机制，有助于不断增进了解和巩固政治互信；积极寻找措施推动双边贸易进一步提质升级，以早日实现贸易额200亿美元目标，特别是相互开放市场，为双方商品出口到对方国家创造便利。



范明政高度评价澳大利亚的《至2040年东南亚经济战略》，并强调，在澳大利亚于胡志明市设立投资促进办公室之后，澳大利亚对越南的投资已取得显著增长；建议双方发挥合作效益并进一步扩大防务安全合作，特别是在网络安全、数字化转型、提供设备以提升越南能力等领域的合作。



范明政同时希望双方在科技创新和数字化转型领域的合作取得突破，特别是在人力资源培训、生物医学技术开发等方面的合作。



安东尼·阿尔巴尼斯强调，澳大利亚始终将对越关系置于优先地位，视越南为东南亚的首要合作伙伴，并重申，将关系提升至全面战略伙伴水平开启了两国关系新篇章。同时承诺，澳大利亚将始终优先向越南提供官方发展援助，特别是在适应气候变化、能源转型、数字化转型、循环经济等越南有需求的领域。



范明政建议澳大利亚继续通过东盟主导的机制，在尊重东盟中心地位并与东盟磋商的基础上，积极促进对话、合作与建立信任，为保障地区和世界的和平、稳定与发展做出贡献；同时继续支持东盟为缩小发展差距、支持包括湄公河次区域在内的次区域合作所做的努力。

*在会见俄罗斯副总理阿列克谢·奥维尔丘克时，范明政对两国领导人保持定期接触表示高兴，并强调，越南始终重视并优先推动越俄全面战略伙伴关系取得实质性发展。



范明政强调了两国传统友好关系和两国人民之间的美好情谊时，建议俄罗斯政府增加向越南学生提供奖学金名额，特别是在基础科学技术、民用核能等越南需求巨大的领域。



范明政建议两国部委行业加强交流，以寻找方式解决双方关系中存在的障碍和问题，以及俄方进一步向越南出口商品开放市场，同时希望，俄罗斯与欧亚经济联盟成员国取消对越南商品的保障措施。



关于未来合作方向，双方一致同意推动贸易合作朝着平衡方向发展，为彼此商品，特别是农产品和食品加强市场准入创造条件；加强两国在交通、基础设施方面的经济互联互通。



关于宁顺一号核电站等战略重点合作项目，双方一致同意加快交换和谈判，早日签署必要协议以便按计划开工建设该电站。同时，双方也同意继续加强民间交流和旅游，增进两国相互了解。



借此机会，范明政建议俄罗斯政府为在俄越南社群稳定生活、进一步发展并为两国关系做出贡献创造便利条件。（完）