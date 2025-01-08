苏林春节前走访兴安省

陪同苏林的有越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央内政部部长潘廷镯，越共中央政治局委员、胡志明国家政治学院院长、中央理论委员会主席阮春胜；越共中央政治局委员、公安部部长梁三光大将等。

苏林代表党和国家领导人向兴安省领导和原领导、革命老战士、越南英雄母亲、武装力量英雄同该省全体干部、战士、人民致以亲切问候和美好的祝愿。

苏林强调，2025年是落实2021-2025年五年经济社会发展规划和2020-2025年各级党代会决议的最后一年。兴安党委要正确认识和把握好党的各项工作，明确地方的潜力和优势，提出目标、要求，瞄准重点任务和突破口，在经济社会发展中创造新的更大变化。

苏林要求兴安党委切实领导、指导，迅速、根据当地实际情况有力、有效地推进省县级政治体系组织机构重组工作向“精、简、强、效果、效力、效率”迈进。同步有效落实社会保障政策，关心优抚对象、有功人员、贫困人口弱势群体的生活，努力消除贫困。

苏林表示，相信兴安党委、政府和人民将成功实现并超额完成越共兴安省第二十次代表大会提出的目标任务，使兴安早日成为快速可持续发展的工业现代化省份，经济规模和发展水平位居全国前茅；拥有现代化、同步的基础设施系统；以发展循环经济和绿色经济为基础，实现经济社会可持续发展和向绿色转型；致力于2050年成为中央直辖市。

*此前，苏林一行前往快州县赵越王祠堂上香；参观安美县阮文灵乡的阮文灵总书记纪念馆和阮平中将纪念馆；参观胡志明主席母亲黄氏鸾夫人纪念馆、赤腾文庙等地。（完）