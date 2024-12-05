苏林总书记实地调研宁顺省一些经济社会和文化基地

在宁顺省开展视察调研期间，12月5日下午，越共中央总书记苏林实地调研了顺南县福营乡永长村宁顺一号核电站建设规划地点；出席顺南县福营乡山海一号村福营幼儿园多功能体育馆动工奠基仪式并赠送学习和教学用具和设备；视察调研福盐乡卡纳综合港和福民镇宝竹陶瓷村等。



据宁顺省的报告，国会于2009年1月25日签发关于批准宁顺核电站项目的第41号决议，其中确定在顺南县福营乡兴建宁顺一号核电站，在宁海县永海乡兴建宁顺二号核电站。两家核电站战地面积1642.22公顷，影响到1100户家庭中的近4000户。



宁顺一号核电站包四个机组，每个机组装机容量1000至1200兆瓦，分为两个阶段，第一阶段安装两个机组，占地面积443.11公顷。



苏林总书记在听取报告后指导宁顺省人民委员会尽早开展项目实施程序，进行征地拆迁补偿工作，报告政府审议批准和安排资金，确保项目进度和效果。在拥有足够资源后需立即开展，确保其效果。



苏林总书记一行已来到福营乡山海一号村，出席福营幼儿园多功能体育馆动工奠基仪式。该幼儿园兴建于2017年，2018年达到一级国家标准。该幼儿园共有9个教室，学生数量250多名。



福营幼儿园多功能体育馆投资总额120亿越盾，由总书记援建，确保满足学生们学习需求，接收更多学生前来学习，提高当地幼儿教育质量；为当地教育发展做出贡献。



苏林总书记一行来到福盐乡卡纳综合港视察调研。目前，该港已成为中部沿海地区重要货物中转站，有助于缓解东南部和胡志明市海港地区，同时为推动宁顺省以南地区重点经济区经济可持续增长做出贡献。



卡纳综合港由中南建设与投资股份公司投资，规划面积超85.5公顷。该港接收包括散货的普通货物和集装箱，共有25个码头，于2022年4月投入运营。



值此之际，苏林总书记已来到福民镇宝竹陶瓷村调研。在这里，苏林总书记听取了关于东南亚历史最悠久的工艺村之一——陶瓷村。这里保留着占族手工艺——制陶技艺。2022年，联合国教科文组织将占族制陶技艺列入《急需保护的非物质文化遗产名录》。这是越南第15个联合国教科文组织非物质文化遗产。



苏林已来到宝竹陶瓷村公房，观看各手艺人制作陶瓷和欣赏占族和该村特色文艺节目。（完）