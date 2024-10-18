苏林总书记、国家主席向越南驻联合国及其他国家大使授予任命决定书

10月18日下午，苏林总书记、国家主席在主席府授予任命越南社会主义共和国2024年- 2027年任期驻各国和国际组织特命全权大使的决定书。越共中央书记处书记、中央对外部部长黎怀忠，国家主席办公厅主任黎庆海、外交部常务副部长阮明武在座。

经总书记、国家主席授权，国家主席办公厅副主任潘氏金莺宣读国家主席任命越南常驻联合国代表、特命全权大使，越南驻柬埔寨、新加坡和乌克兰等国家的特命全权大使的决定书。

苏林总书记、国家主席向各位大使授予任命决定书时表示，这次被任命的各位同志都是具有丰富外交工作经验的专业外交官。

苏林总书记、国家主席向各位大使分享工作的顺利和困难时表示，这些都是国家外交政策的重地。其中，联合国是最大、最集中的多边组织，解决国际问题。柬埔寨是越南友好邻邦和越南外交的优先国家；新加坡是越南的战略伙伴，拥有堪称典范的关系和许多促进东盟发展的潜在机会；乌克兰是越南传统朋友和全面伙伴。

苏林总书记、国家主席表示希望受任大使继续发挥工作经验、克服困难、下决心完成任务；保护越南国家、人民和企业的利益；不仅关心生活在海外的越南人社群，还关照在当地工作、投资经营、学习的官员、企业和留学生。

诸位大使代表在接受任务时表示荣幸，感谢总书记、国家主席和党、国家领导人对其的信任；表示这是党、国家和人民所授予的光荣，也是重大的责任和任务。

诸位受任大使申明，始终坚定国家和民族利益至上的目标；衔接党外交、国家外交、民间外交三大支柱；将外交与国防和安全联系在一起；建立一个全面坚强的代表机构，使每一位官员特别是大使成为越南民族、党、国家和人民的优秀代表。（完）