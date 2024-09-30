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苏林总书记、国家主席出席2024年蒙古国越南文化日开幕式
越南文化、体育与旅游部部长阮文雄在开幕致辞中强调了越南与蒙古国文化交流合作的作用，强调2024年蒙古国越南文化日是一个重要标志，为促进越南与蒙古国的友谊，发展全面伙伴关系做出了贡献。
蒙古国文化、体育、旅游与青年部部长诺敏·钦巴特（Nomin Chinbat）在致欢迎辞时强调，从长期的关系和对各自国家历史文化的尊重来看，越南与南蒙古国的合作不断发展，如今不断得到扩大和加强，其中包括文化和旅游的合作。2024年蒙古国越南文化日像2024年4月份蒙古国在胡志明市举办的“走向蒙古”活动一样，受到蒙古民众的热烈欢迎。
开幕式后，苏林总书记、国家主席、呼日勒苏赫蒙总统以及两国高级代表团和观众共同欣赏了越南歌剧院、越南舞蹈音乐学院组织上演的“越南色彩”（Sắc Việt）文艺演出节目。
2024年蒙古国越南文化日将于9月30日至10月2日举行，向蒙古国公众和国际友人介绍和宣传越南作为一个安全、友好、温和、好客、充满爱心、融入发展、拥有多元且独特的文化资源、自然旅游资源丰富的国家形象。该活动首次举办，为加强越蒙两国人民之间的互相了解、友谊和良好合作做出了重要贡献，为今后越蒙合作关系的发展继续作出贡献。
此前，在剧院大厅，越共中央总书记、国家主席苏林和蒙古国总统呼日勒苏赫以及两国高级代表团和观众参观了展览场地，展示了越南令人印象深刻的被联合国教育、科学及文化组织（UNESCO）列为世界遗产的越南自然遗产和文化遗产摄影作品，以及联合国教育、科学及文化组织认可的越南多种类型和称号手工艺品。（完）