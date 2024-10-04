苏林出席法语国家创新企业论坛并发表讲话

据越通社特派记者发回的报道，在10月3日至7日出席第十九届法语国家首脑会议并对法国进行正式访问期间，越共中央总书记、国家主席苏林同越南高级代表团于10月4日上午在巴黎出席法语国家创新企业论坛（FrancoTech）并发表讲话。

苏林高度评价FrancoTech论坛的议题，相信此次论坛将为法语国家企业创造交流机会。

苏林表示，近年来，越南出台了促进创新创意、传播创业精神、为企业经营和发展创造最有利条件的多项主张和政策。企业的成长以及科技在商业活动中的应用为越南近年来的发展做出了重大贡献。越南从一个落后经济体跃居世界40强经济体、贸易额位居世界前20强，成为了16项自由贸易协定的重要一环。科学技术和创新创意将成为越南进入新时代的必然选择。

苏林评价说，2024年FrancoTech论坛的重点议题也是越南国家和工商界关心的问题。越南愿与包括法国和法语国家在内的伙伴加强合作，发展信息技术、人工智能、工业生产、绿色氢能源等潜力巨大的产业，并弘扬创新创业精神。

在此次论坛上，苏林欢迎法语国家企业和投资者对越南投资。越南投资营商环境日益完善和便利，有助于法语国家企业向前发展，成为国际大型集团。越南愿本着“想要走得远,就结伴同行”的精神为非洲国家提供支持。

苏林强调，潜力巨大和密切合作的越南、法国和法语国家将共同开辟合作新篇章，为各国企业和各自国家的发展作出积极贡献。

*FrancoTech论坛间隙，苏林同越南高级代表团参观了FPT、VinFast、越南航空（VietnamAirlines）、越捷航空（VietJet）等越南企业参展的企业展览活动。

*值此机会，苏林见证了越南农业与农村发展部和贝宁共和国外交部的农业领域合作协议的签署。（完）