胡志明市：乙巳年春节奖金同比增长3.3%

胡志明市劳动荣军与社会局于12月23日发布了2024年工资情况报告以及2025年新年和乙巳年春节奖金计划。

根据对胡志明市超过1500家企业和31万多名劳动者的调查，最高奖金由一家外资企业提供，达19亿越盾（低于去年超20亿越盾的水平）；最低奖金为590万越盾。春节奖金平均为每个人1270万越盾，同比增长3.3%。

胡志明市劳动荣军与社会局副局长亮氏进表示，电子、信息技术、食品加工、软件开发和商业领域的企业由于经营成果良好，维持了较高的奖金水平。相反，小型企业或使用低技能劳动力的企业奖金水平相对较低。

值得关注的是，25%的企业报告在支付春节奖金时面临困难，原因包括订单减少、业务收缩、回款困难以及贷款利息负担。但大多数企业仍然努力根据春节奖金规定、集体劳动协议和劳动合同维持奖金发放，以保障劳动者权益。

除奖金外，47%的企业还实施了其他支持计划，如赠送春节礼物、发放红包、购物券、补贴交通费用或安排接送车辆、慰问困难职工及举办年终聚餐等。一些企业还计划为不能返乡的劳动者举办就地春节活动，以展现对劳动者生活的深切关怀。

尽管2024年面临诸多挑战，胡志明市的企业仍尽力关注和维持劳动者的福利，致力于为劳动者带来一个温暖、具有意义的春节。（完）