胡志明市力争在2030年前完成连接隆城机场的地铁线路

位于同奈省的隆城国际机场预计将在2026年投入商业运营，届时新山一机场与隆城机场之间的交通连接需求将大幅提升。目前，胡志明市已提出通过衔接多条城市轨道交通（地铁）线路，形成贯通两大国际机场的客运地铁网络。

胡志明市建设厅表示，该市正确定2026—2030年及至 2035年的重点项目清单，优先推进具有连接性、能够拓展城市发展空间的项目。到2030年，市政府力争完成三条连接新山一机场、市中心与隆城机场的线路，即地铁 2 号线参良—槟城段、槟城—首添段，以及首添—隆城铁路线。

关于槟城—参良地铁项目，市政府已发布实施计划，要求各主管部门和投资方加快审批及调整手续，确保在2026年1月19日前动工。

市财政厅正向市政府提出首添—隆城铁路及槟城—首添线路的投资方案（由投资方按 公私 模式，BT 合同实施），并建议将首添—隆城线路纳入依据第 188/2025/QH15 号决议的项目清单中。该决议允许河内和胡志明市采用特定机制发展城市轨道交通网络。两项工程均力争尽早开工并于2030年完成。

建设厅指出，当前项目的主要挑战包括征地拆迁、融资能力、技术转移及铁路工业发展。此外，线路穿过人口密集区和中心城区，对既有建筑影响较大。对于地下线路，技术要求高、投资巨大，若法律和资金机制缺乏配套性，极易影响进度。

实施“以公共交通为导向的城市发展模式”（TOD）也要求城市管理、交通、财政部门与投资者密切协调，确保沿线城市空间同步开发。由于模式较新，该市仍在一边借鉴国际经验、一边试点推进。

为加快项目实施，胡志明市正最大限度利用第 188/2025/QH15号决议和《铁路法》的特定机制，缩短前期准备时间；同时开展 TOD 区域（车站周边、车辆段等）的规划审查和调整，重点推进槟城—仙泉、槟城—参良等线路。

市政府也正完善城市轨道交通投资融资方案；开展铁路领域人才培训；开展土地资源使用情况核查，并形成拟用于公私（含BT合同）项目对价支付的土地清单，报请市人民议会审议批准。

建设厅表示：“凭借上述措施，胡志明市相信将显著缩短项目实施周期，确保各线路按期高质量完成，逐步形成现代化公共交通系统，高效连接城市与周边区域，满足不断增长的出行需求。”

今年 10 月，市政府已向政府总理和副总理陈红河提出连接新山一机场与隆城机场的方案，其中推荐采用地铁 2 号线（参良—槟城、槟城—首添）和首添—隆城铁路，因其具有便于尽早实施的优势。

胡志明市政府建议政府总理“同意优先加快地铁 2 号线（槟城—参良、槟城—首添）和首添—隆城铁路的实施；并继续投资地铁6号线，以连接新山一机场和隆城机场”。

建设厅表示，10月29日，政府总理已批准调整《2021—2030 年铁路网规划，展望 2050年》，其中明确“取消首添—隆城铁路线的国家铁路规划属性，将其转为城市轨道交通；并交由胡志明市和同奈省更新纳入各自省级规划及相关规划”。（完）