胡志明市拥有吸引企业界和外国投资者的诸多优势，但仍需继续深入推进行政审批制度改革，提高政策执行效率，从而吸引高质量、可持续的资本投入实现超级城市发展目标。这是胡志明市贸易与投资促进中心(ITPC)今日召开的题为 “胡志明市超级都市：可持续发展与新机遇”的2025年胡志明市领导与外资企业会议上提出的内容。

胡志明市贸易与投资促进中心主任陈富吕强调，外资企业不仅在资金、技术和先进管理方面作出贡献，还助力激发融入国际社会、创新与可持续发展精神。多年来，外国投资者始终对胡志明市这座充满活力、实事求是、不断创新的城市充满信心。这正是胡志明市持续完善行政手续改革，优化投资环境，支持企业可持续发展的强大动力。

关于胡志明市的发展方向，胡志明市发展研究院院长张明辉宇表示，将平阳省、巴地–头顿省与胡志明市的合并，为全面重塑发展空间，将新胡志明市打造成为一个具有特殊行政—经济地位的实体，成为全国发展的先驱者、引领者和辐射中心创造契机。其远景目标是建设成为东南亚的“国际超级都市”。

在2025—2030年阶段，胡志明市的目标为推动经济社会快速可持续发展，地区生产总值（GRDP）年均增长10%至11%。到2030年，人均GRDP预计达1.4万至1.5万美元。该市重点提升增长质量，力求全要素生产率（TFP）对GRDP增长的贡献率达60%，数字经济占GRDP的比重达30%至40%。展望2045年，将胡志明市建设成为国际超级都市，跻身全球最佳100座城市之列。

为实现“加速、突破”的目标，胡志明市将重点推进五大战略性方案，即完善体制机制，转变增长模式，发展战略性基础设施、吸引投资以及培养人力资源。

越南美国商会（AmCham）执行董事表示，越美双边贸易关系正呈现令人瞩目的增长势头。2025年前9月，越南对美国出口额超过1120亿美元，同比增长27%。越南自美国进口额也有所增长，但仍未能赶上出口的增速。这种不平衡既反映两国经济关系的庞大规模，也表明双边贸易与投资合作仍有巨大发展潜力。

越南美国商会提议胡志明市继续优化投资环境，简化行政手续，确保政策稳定；同时欢迎该市推进行政审批制度改革，加快数字化转型，建设金融中心，培养高素质人力资源等。美国企业承诺与胡志明市开展长期合作，贡献技术与资源，与胡志明市携手共建充满活力、融入国际社会、繁荣发展的经济体。

与此同时，在越欧洲企业界则关注促进可持续发展领域。越南欧洲商会（EuroCham）副会长埃里克·孔特雷拉斯（Erick Contreras）表示，凭借战略位置、强大的基础设施体系以及高素质劳动力，胡志明市已成为全球投资者首选目的地，并且实现更大突破的空间广阔。充满活力的经济和战略地位使胡志明市具备成为越南成功的国际金融中心的潜力。然而，为实现这一潜力，胡志明市还须进一步提升政策透明度及管理与执行效率。

胡志明市人民委员会主席阮文得高度评价外资企业的贡献和建议。他表示，胡志明市正构建战略性发展走廊，加强与同奈省、西宁省等邻近省份的区域互联互通。在未来阶段，胡志明市将继续推进行政审批制度改革，创新治理方式，降低企业的成本，提高公共服务质量。阮文得强调，胡志明市乃至越南并不追求成为‘组装基地’的模式，而是着力吸引高质量外资并与科技和创新紧密相结合。

因此，胡志明市政府一向明确企业为发展的核心，承诺切实保障投资者的合法权益，主动帮助企业纾困解难，希望开展长期合作，实现共同发展等。（完）