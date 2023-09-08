胡志明市与中国浙江省深化各领域的合作关系

阮文勇在会见中强调，在过去一段时间，越中两国两党、政府和人民一直重视促进两国全面战略合作伙伴关系稳健发展，造福两国人民。



在两国良好关系的基础上，胡志明市与包括浙江省在内的中国部分地方建立了友好合作关系，并进一步加大与中国各地尤其是代表团互访、借鉴经济发展经验、民间交流等领域的合作关系。



阮文勇认为，浙江省和胡志明市拥有许多促进合作关系的机会。此外，胡志明市愿与浙江省加强在贸易与投资促进等双方共同关心的领域，为强化两国全面战略合作伙伴关系作出务实的贡献。



高兴夫在会见中发表讲话时为两国关系日益向前发展，其中贸易与投资关系日益走向深入和有效而感到高兴。浙江省乃至中国党和国家一向重视与胡志明市乃至越南的合作关系。浙江省与胡志明市在地里位置和国家经济体中的作用等方面拥有许多相同之处。因此，两地的合作潜力巨大，可以互相支持，共享引进外资的经验，促进企业合作力度并共同向前发展。



高兴夫认为，浙江省人大常委会与胡志明市人民委员会在各自政治体系中的职责和任务方面有很多共同点，同时愿与胡志明市人民委员会加大在代表团互访、分享接待选民经验、监督工作等方面的合作力度，从而为进一步强化两地乃至两国在政治、经济、文化和民间交流等领域的合作关系作出贡献。（完）