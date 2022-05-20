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胡志明主席诞辰132周年：越南驻英国和法国大使馆举行献花仪式
越南驻英国大使阮皇龙在仪式上表达了对胡志明主席的感恩之心，并回顾了胡志明主席的出国寻找救国之路的历程，其中包括他在英国生活和工作的岁月（1913~1917）。阮皇龙强调，这一段时间为越南与纽黑文镇乃至越南与英国之间的友好关系奠定了基础。
阮皇龙表示，纽黑文镇、新西兰馆以及伦敦其他许多地名都是胡志明主席曾经去过的地方，其在向英国人民和国际友人介绍越南历史和民族解放事业以及深化越英两国友好情谊等方面具有重要意义。阮皇龙还强调，胡志明主席在寻找求国之路过程中的爱国之心和勇敢精神是在英国就读的越南留学生乃至在英国的越南青年人的宝贵教训。
阮皇龙希望越南驻英大使馆可以通过这些历史遗迹进一步加强与英国的全面友好合作关系。同时相信，纽黑文镇以拥有胡志明主席相关历史遗迹区将成为吸引越南游客的目的地。
*值此胡志明主席诞辰132周年之际，越南驻法国大使馆同越南驻联合国教科文组织代表团和当地越南代表机构等在蒙特罗公园内“胡志明主席空间”的胡志明主席纪念碑举行了献花仪式。
越南驻法国大使丁全胜在仪式上发表讲话时强调了此次活动在2022年是纪念联合国教科文组织向胡志明主席授予“越南民族解放英雄和杰出文化名人”称号35周年背景下举行的具有特别意义的活动。同时，这也是蒙特勒伊乃至法国人民与越南人民之间密切关系的良好象征。
蒙特勒伊市副市长弗洛里安·维格纳隆（Florian Vigneron）在仪式上对胡志明主席为了越南的独立自由以及人类的宝贵价值而奉献自己的一生表示钦佩和羡慕。（完）