老挝媒体继续密集发表有关奠边府大捷的文章

老挝《人民报》(Pasaxon) 5月7日发表了标题为“奠边府大捷的历史意义”的社论，其中强调，奠边府大捷是越南人民军抗击旧殖民主义侵略和新帝国主义干涉援助的救国使命中最全面、最激烈的力量考验。



社论强调，奠边府大捷是越南英勇民族抗击外国侵略者的斗争史上最煊赫的胜利，载入二十世纪越南民族史和世界史册，粉碎了帝国主义殖民制度。其充分证明，半殖民地半封建的、土地面积不大、人口不多、经济落后不发达、军事力量小、武器装备少的，但团结一致，在正确的领导下，成功动员和使用人民武装力量进行人民战争的国家，可击败经济和军事基础强大和现代化的侵略者。



社论指出，奠边府大捷不仅是越南人民的胜利，也是老挝和柬埔寨人民团结起来抗击共同敌人、解放民族的共同胜利。这一胜利浇灭了旧殖民主义的侵略意志，迫使法国殖民政府签署了1954年《日内瓦协议》，停止战争，恢复印度支那和平，承认越老柬的独立、主权和领土完整。



《巴特寮报》5月7日头版刊登“奠边府大捷是解放和成立老挝的指南针”的文章。文章开头写道：“今天对于老柬越印度支那三国的人民来说是具有历史意义的一天。”



文章称，奠边府大捷是越南英雄民族抗击外国侵略者的斗争史上最辉煌的胜利。奠边府大捷也是世界许多地区殖民地站起来反对压迫、剥削和旧殖民统治的坚实支点和光辉榜样。



文章还指出了奠边府大捷对当时推动老挝民族解放运动和老挝人民民主共和国成立的四个宝贵教训，即如何激发爱国热情；如何推动民族独立渴望；如何在老挝人民革命党的领导下营造各族人民的团结精神；如何将国家力量与时代力量、国内力量与周边国家和国际社会的支持结合起来。



《巴特寮报》头版还刊登标题为“在国家发展使命中共同弘扬老越战斗联盟团结传统”的文章。



文章指出了印度支那三国人民之间的友谊和团结传统的历史教训，特别是奠边府战役中越老战斗联盟的历史教训至今仍保持原有价值。



此外，老挝国家电视台在国家广播电台发播送了许多与庆祝奠边府大捷70周年有意义的活动有关的新闻和文章。（完）

越通社