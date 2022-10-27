第77届联合国大会：越南强调坚持国际法基本原则和保护环境义务

10月26日，联合国大会第77届国际法委员会就国际法委员会工作报告举行全体会议，汇聚了近70个国家和国际组织的参与。越南在会议上强调了坚持国际法的基本原则和在冲突中保护环境的义务。

各国欢迎国际法委员会在促进国际法的逐渐发展和制定等方面所作出的努力。 2022 年，该委员会通过了一般国际法强制性规则(“强行法”)专题的23条结论草案以及 “与武装冲突有关的环境保护”专题的27条原则草案。

越南外交部长助理阮明宇在会上发言时强调，应将联合国大会在1970年全体一致通过《关于各国依联合国宪章建立友好关系及合作之国际法原则之宣言》的7项基本原则列入强制性规范清单中。强行法必须为代表不同发展水平的地区、文化和法律制度的大多数国家所接受和认可。

对于武装冲突中的环境保护原则，外交部长助理阮明宇表示，越南经历了多场战争，因此非常深刻地体会到武装冲突对环境造成的长期严重后果，越南支持联合国国际法委员会确定的在武装冲突中保护环境的原则。他强调，在武装冲突期间对环境造成危害的国家、企业和组织应有责任通过武装冲突后的环境影响评估活动来修复环境；清除战争遗留的毒物，排雷并为受害者提供救助、帮助和应有的赔偿。

据悉，国际法律委员会（第六委员会）是联合国大会的六个主要委员会之一，由联合国所有193个成员国的代表组成，具有审议、讨论和促进国际法的逐步发展的职能。在本届会议上，第六委员会将讨论一些值得注意的议题，例如消除国际恐怖主义和防止及惩治危害人类罪行的措施。（完）