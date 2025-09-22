第70-NQ/TW号决议：为确立国家在全球能源价值链中的地位奠定基础

政策转折点



世界能源理事会（The World Energy Council）越南项目原主任黎美娥认为，第70号决议确实是一个政策转折点，将有助于保障国家能源安全，满足新纪元国家发展需求。可以说，关键之处在于第70号决议提出具有生态系统视角的愿景——从传统能源向可再生能源、清洁能源转变，从传统技术向氢能、绿色氨等新技术转变，直至发展小型模块化核反应堆（SMR）。特别是，第70号决议强调了私营部门的平等作用，支持国有和民营企业、国内外企业的广泛参与。第70号决议落地后，越南有望从“短缺与忧虑”的模式转向“主动与可持续发展”的模式，能源行业真正成为国家经济社会发展的长期支柱，并在促进能源来源多元化，推动高科技能源研究与应用方面拥有国家战略视野。



第70号决议不仅是一项具有指导意义的政策转折，还体现越南全力实施相应战略，确保能源安全并与实现可持续发展和融入国际社会相结合的高度决心。



越南电力集团（EVN）总经理阮英俊强调，第70号决议为国家能源安全开启了新篇章，是EVN实化具体化行动计划的重要基础，其中包括执行两部制电价机制。他指出，第70号决议体现出对改革的坚定决心和体制上的突破，打破“所有瓶颈中的瓶颈”，以加快按照竞争性市场路线图完成电力行业的重组。该决议也强调了平等原则与不歧视原则的紧迫性和具体化，从而为私营部门以更大力度参与电力市场的供应、生产及服务等各环节创造机会，同时保障用电客户有权选择符合自身需求的供电单位。这是形成真正竞争性电力市场的关键一步。



大力吸引私营部门投资



第70号决议的核心精神是为竞争性电力市场“铺路”，并大力吸引私营部门投资。对此，黎美娥表示，为竞争性电力市场“铺路”是十分必要的，而推进电力市场改革，扩大私营部门的发展空间，大力吸引私营部门投资则具有迫切性。该决议也强调了平等原则与不歧视原则的紧迫性和具体化，从而为私营部门以更大力度参与电力市场的供应、生产及服务等各环节创造机会，同时保障用电客户有权选择符合自身需求的供电单位。这是形成真正竞争性电力市场的关键一步。目前正是越南企业不仅参与，而且在部分能源技术领域发挥引领作用的时机。



第70号决议既推进改革，又为私营部门在电力这一战略性领域确立地位打开了空间；同时要求尽快实施发电商与大电力用户之间直接交易机制（DPPA），制定透明、长期的合同，以保障投资者的正当权益。这是一个重大进展。这正是需要建立透明竞争机制和能源行业创新生态系统的时候，在这里私营企业与国有企业能够合作共进。只有这样，第70号决议才能真正成为推动经济发展的杠杆，并且走进民众生活实践。



在越南日益深度融入国际社会，并积极参与世界能源理事会等国际论坛的背景下，出台一项全新、配套而具有突破性的决议，将帮助越南在保障全国能源安全、实现能源平衡与公平的同时，为确立国家在全球能源价值链中的地位奠定基础。



因此，可以说，第70号决议具有重要性与及时性，体现越南全力实施相应战略，确保能源安全并与实现可持续发展和融入国际社会相结合的高度决心。若越南能将该决议作为一枚“指南针”，将越南的智慧与国际资源相结合，能源产业有望在未来数十年内成为推动国家繁荣发展的最强大动力之一。（完）