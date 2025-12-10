第57号决议：和乐高科技园区推动制度突破，实现越南“硅谷”梦想

凭借《首都法》（修订版）和政治局第57号决议的新法律基础，和乐高科技园区正面临前所未有的发展机遇，力求实现强劲转型，朝着成为国家创新中心及越南“硅谷”的目标迈进。



卓越机制带来的机遇



凭借距河内市中心30公里的优越地理位置，且靠近许多重要交通枢纽，截至目前，和乐高科技园区已吸引109个投资项目，总注册资金约为121万亿越盾。其中，军队电信集团（Viettel）是全面战略合作伙伴，承诺投资12万亿越盾，包括越南最大的研发中心（价值10万亿越盾），并支持园区全域的5G与物联网（IoT）覆盖。



为了“铺红地毯”迎接投资者，和乐高科技园区享受法律规定的最高税收和土地租赁优惠。河内市高科技园区及工业区管理委员会主任武春雄表示，该园区土地租赁费用仅在每平方米105至120美元之间，租期50年，远低于河内平均约250美元的水平。



此外，通过关于高技术人才优惠的决议，高科技人才引进政策也受到重视。此外，河内市正在重新规划教育网络，仅邀请具有高科研含量的大学在和乐高科技园区设立实验室、研究中心和研究生培训机构，专注于科学、工程、技术及其应用领域，以在当地培养高质量的人才供应。



值得注意的是，从文高街至和乐的地铁5号线预计将于12月19日正式开工建设，这将实现高科技园区与河内市中心的直接连接。



此外，河内市还在社会基础设施方面加大投入力度，目标是到2030年当地人口规模达到23万人。Viettel副总经理武俊英评价称，凭借完善的基础设施和稳定的地质条件，和乐完全适合发展核心技术。



和乐高科技园区。图自越通社

有针对性地吸引投资



河内市不再以大规模招商为主，而是转向优先吸引拥有战略性技术的投资者，如人工智能、半导体芯片、生物医药技术，以打造生态系统价值。河内市人民委员会副主席表示，河内确定发展和乐高科技园区不仅仅是投资建设一个科技园区，而是实现首都“科学与创新之城”的愿景——汇聚智力资源、核心技术及先进知识型经济模式；目标是将和乐建设成为河内的“创新之心”，紧密连接研发（R&D）、生产、创业及技术商业化的各个环节。



为了实现这一愿景，河内市已同步推进多项措施：重构创新空间；有针对性地吸引投资，聚焦核心技术；突破制度建设，打造创新的“软基础设施”；同步发展交通、数字及智慧城市基础设施，推动“三方主体”协作及创新生态系统建设。



根据到2030年的规划，和乐高科技园区设定目标是对河内地区生产总值（GRDP）贡献率至少达5%，累计吸引投资额达200万亿越盾，并培养、吸引2万名高质量人才。展望到2045年，该园区将成为一个集成化、智能化的“科学与创新之城”，成为全球创新体系中的重要节点。



目前，《至2030年及远景展望至2045年和乐高科技园区发展方案》正在完善中，待提交市政府批准，以便将各项政策快速高效落地。人们期待，和乐高科技园区的转型将成为越南知识经济在民族奋发图强新时代中的发展标志。（完）