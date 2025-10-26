第47届东盟峰会：越南总理范明政出席东盟商务与投资峰会高级对话

据越通社特派记者报道，10月26日上午，正在在马来西亚吉隆坡出席第47届东盟峰会及相关会议的越南政府总理范明政出席了2025年东盟商务与投资峰会（ABIS 2025）高级对话会。



题为“市场一体化-走向共同繁荣”的2025年东盟商务与投资峰会于10月25日至26日举行，汇聚了1500多名代表，包括东盟各国元首和高级领导人、各大集团首席执行官以及国际经济专家。会议重点讨论私营部门的创新举措，以推动政策改革，提升东盟在全球经济中的作用。



在对话会上，政府总理范明政回答了主持人关于越南未来经济优先事项以及如何在增长与可持续发展、自主与融合之间保持平衡的提问。范明政表示，尽管近年来国际形势复杂多变、全球经济放缓、多边主义遭遇挑战、供应链中断，但越南仍保持经济增长，宏观经济稳定，通胀得到控制，经济主要平衡得以保障。



未来，越南将继续推动增长动力，包括更新投资、出口、消费等传统增长动力，推动绿色经济、数字经济、循环经济、共享经济、创新经济等等增长动力。范明政强调，越南始终坚持“快速而可持续、包容性增长”的方针，在充分发挥自主自强的同时，积极深入、务实、有效地推进国际融合。



在谈到越南下一阶段创新与数字化转型战略时，范明政指出，数字化转型是客观要求、战略选择和首要任务，其充分体现在思维和行动上。数字化转型在社会发展和经济增长中发挥极其重要的作用，特别是在国家之间、企业之间、地区之间以及文化之间的联结方面。



越南在数字化转型中重点发展人工智能、半导体芯片、电子商务、物流，以及医疗、教育、文化、旅游等服务领域的数字化转型。



范明政强调，要推动形成全民数字化浪潮，建设数字政府、数字社会、数字经济，关键在于培养数字人力资源与数字公民。因此，越南根据总书记苏林的指导，发起并积极实施“全民数字扫盲运动”，让所有公民都能学习、参与并享受数字化带来的成果。



在回答协调员关于东盟和越南在恢复供应链、保持市场开放方面已采取什么行动来保持全球企业界可信赖的伙伴的提问时，范明政指出，生活中会有困难，在当前情况下，各国经济也面临困难。各国领导人应保持冷静与定力，坚持基本原则，同时灵活应对，全面客观看待形势，不因困难而悲观，也不因机遇而盲目乐观。



秉持“资源源于思维，动力源于创新，力量源于人民”的观点，领导人在面对经济风暴时，必须保持高度冷静，坚持和坚守重大原则，同时在解决方案上保持灵活；对形势和世界进行客观、全面、包容的评估，不在困难与挑战面前悲观、恐慌或动摇，也不在机遇与顺境中过于乐观。



范明政认为，对于东盟（ASEAN）而言，令世界钦佩的是其“多样中的团结与统一”原则、坚韧自强的精神、增长核心地位、包容性发展目标，以及以人为本、把人作为发展主体、资源与动力的理念。因此，必须继续发挥东盟的核心作用，把东盟置于全球格局中，根据东盟的具体条件制定方针、愿景、行动，并在各经济体之间协调合作，以符合实际情况。



范明政举例说明，当全球供应链出现断裂时，东盟各国应加强区内供应链的连接；当外部国家的政策产生影响时，东盟各国应提升自立能力、加强互助，并扩大经济开放，以弥补相关影响和损失。

范明政建议东盟各国加强交流、建设、协调和提升制度质量，将制度转化为竞争力；同时，建设综合基础设施，包括硬基础设施、软基础设施、文化与社会基础设施、交通、数字化转型等。



与此同时，应加快高质量人才培养，以适应新形势和转型，充分发挥东盟人口众多、年轻人口优势，这是东盟需要高度发挥的竞争优势。各国应相互支持，实现智慧治理，包括国家治理与企业治理；建设良好制度以吸引外资，实现内外资源的协调有效结合。其中，内部资源（人力、自然、文化与历史传统）是基础、战略性、长期且决定性的，外部资源则在资金、投资、技术、治理、制度方面具有重要性与突破性。



范明政指出，这些方向和支柱非常重要，建立在东盟“多样中的统一”的基础上，但实施必须非常灵活，以便连接各经济体，实现自主、快速和可持续发展。



在最后一个问题中，协调员高度评价范明政的全面方法，认为越南已明确支持多边主义和区域一体化，并请范明政说明在东盟制定下一阶段经济议程时，越南在东盟中将发挥何种作用。



范明政强调，东盟是一个共同体，一个东盟大家庭，每个国家变强，整个区域就变强；反之，东盟整体增强，每个国家都将享受到区域的整体力量。因此，每个国家在发展过程中需实现协调，既保持独立自主，又为东盟各国的共同发展作出贡献；既建设独立自主、具有自立能力的本国经济，又参与建设独立自主、自立能力强的东盟经济。



范明政重申，越南愿意对有关制度、基础设施、人才培养、治理等方面全面的问题，特别是对数字化转型、绿色转型、循环经济、创意经济、科技发展与创新领域做出贡献，这些是实现快速与可持续发展的基础。



各国应分享经验、互相学习、在发展过程中互相促进，这其中企业在连接企业、连接经济体、连接人力与文化中发挥着关键作用。



在对话结束时，当协调员评价范明政分享的越南发展优先事项、创新战略以及对全面可持续增长承诺时，认为与东盟高度契合，对所有代表均非常有益。范明政希望各位代表以共享愿景与行动的精神访问越南，共同成长、发展、共享成果，并在合作中共享快乐与幸福。（完）