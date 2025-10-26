第47届东盟峰会：越南助力推动东盟数字经济与粮食安全

在东盟各国领导人于10月26日齐聚马来西亚吉隆坡出席第47届东盟峰会的背景下，越南的作用与倡议被认为在塑造本次峰会联合声明及总体成果方面具有特别重要的意义。

马来亚大学国际关系高级分析人士佐赫里·依德里斯（Zokhri Idris）博士在接受越通社驻吉隆坡记者采访时表示，凭借在制造业和加工业方面的突出竞争力，越南正被视为东盟经济共同体（AEC）中极具潜力的重要力量。

自加入东盟以来，越南通过提供人力资源和经济区，为东盟企业的发展作出了积极贡献。越南经济的快速增长，尤其是在纺织、制造等高度工业化领域的竞争力，被认为为东盟经济一体化进程带来了重要价值。

当前，越南面临的挑战是如何在应对美国关税压力的同时，实现国内生产总值（GDP）的可持续增长。佐赫里博士（Zokhri）表示，希望通过区域经济一体化，能够加强越南与东盟各国之间的供需联系，形成互利共赢的局面。

此外，越南正积极实施多项面向未来的战略性经济政策，重点包括高新技术发展、吸引投资、清洁能源转型、数字经济增长以及高质量人力资源培训。

在农业领域上，佐赫里博士指出，越南正在大力推动区域合作，特别是在数字农业和气候智慧型农业领域，旨在提升复苏能力、创新力，并构建可持续粮食体系。

越南强调农业科技转让与应用的重要性，因为东盟各国仍高度依赖农业。越南在智慧农业方面的积极投入，将有助于保障东盟粮食安全，降低地区陷入严重危机的风险。

越南的相关倡议和贡献，契合了本届峰会聚焦的经济核心议题，即深化区域一体化、以推动可持续与数字驱动的经济增长。

在展望本次峰会成果时，佐赫里博士认为，东盟领导人正面临诸多经济挑战，包括如何应对美国关税政策引发的全球供应链中断问题。此外，东帝汶正式成为东盟第11个成员经济体，该事件有望为东盟经济共同体（AEC）的发展注入新动力。

在政治层面上，第47届东盟峰会预计将通过一份声明，重申东盟在大国竞争背景下的中立立场。（完）